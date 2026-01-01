Más 350.000 fans de Stranger Things exigen respuestas y metraje eliminado del final en una petición 'on line' - NETFLIX

MADRID, 1 Ene. (CulturaOcio) -

El episodio final de Stranger Things llegará a Netflix el 1 de enero a las 2:00 (hora peninsular española). Con siete capítulos de la quinta y última temporada ya disponibles en la plataforma de streaming, una buena parte del público sostiene que el cierre de la serie "no ha estado a la altura de las expectativas", un descontento que se ha materializado en una petición viral en Change.org que reclama "respuestas" y "metraje" supuestamente eliminado.

"Queremos el metraje no visto de Stranger Things. Creo que había más en los episodios y no lo vimos, ya fuera porque Netflix o el equipo de Stranger Things lo recortó", defiende el llamamiento titulado 'The unseen footage. Stranger things s5 Vol 2', que a 30 de diciembre de 2025 suma 349.731 firmas verificadas. "Ha sido un largo proceso de 10 años y esto es lo que recibimos. Deben haber eliminado un montón de escenas del Volumen 2 y de nuestros queridos personajes", continúa la queja.

Además, la solicitud denuncia que "la cantidad de pistas e información que nos dieron los miembros del reparto en entrevistas no está encajando con los episodios que nos han dado". La recogida de firmas, que se abrió tras el lanzamiento del Volumen 2 de Stranger Things, subraya que "todo el mundo está insatisfecho con esta parte de la temporada porque no ha estado a la altura de las expectativas".

La propia página de Change.org refleja la dimensión del malestar con miles de comentarios en los que se repite la idea de un final "insuficiente" y la sensación de haber esperado años para un cierre que, a juicio de estos usuarios, no alcanza el nivel esperado. En esa línea, varios mensajes señalan que la temporada debería tener "un legado y que no se la vea como una serie que no pudo sacar esto adelante por su mala escritura".

El texto también llama a coordinar acciones en redes sociales con hashtags y vídeos para "que Netflix y los hermanos Duffer se den cuenta". "¡¡QUEREMOS RESPUESTAS!! Es importante porque hemos esperado muchísimo por esta temporada", señala una petición que anima a los fans de la serie estrenada en 2016 a "plantarse y tomar la iniciativa para conseguir ese metraje".

NO HAY SNYDER CUT DE STRANGER THINGS

En este contexto, Randy Havens, que interpreta a Scott Clarke, el profesor de ciencias de Hawkins y mentor ocasional de los protagonistas, ha respondido con contundencia a la petición.

"No hay ningún Snyder Cut secreto de la serie. Por favor, no os creáis todo lo que os cuente cualquier imbécil en internet", ha escrito el intérprete en sus historias de Instagram.

‘Stranger Things’ actor Randy Havens debunks viral theory that there is an unreleased cut of the show’s fifth season:



“Please don’t believe everything some random a** tells you on the internet” pic.twitter.com/S47l0EVL94 — Pop Crave (@PopCrave) December 28, 2025

Tras la tajante réplica de Havens, a los seguidores más desencantados les queda aferrarse a que, a lo largo de sus 2 horas y 8 minutos de duración, el episodio final redima lo que consideran un cierre insatisfactorio para el fenómeno televisivo de Netflix. El último capítulo de Stranger Things llegará a la plataforma de streaming el 1 de enero de 2026 a las 2:00 (hora peninsular española).