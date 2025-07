La conexión de Los pecadores con el reinicio (maldito) de Blade

MADRID, 4 Jul. (CulturaOcio) -

El reinicio de Blade que Marvel preparaba con Mahershala Ali sigue manteniéndose en aguas profundas. Sev Ohanian, productor de Los pecadores, ha revelado una inesperada conexión entre la cinta de vampiros dirigida por Ryan Coogler y el proyecto del cazador de vampiros, lo que lleva a pensar que este último podría haber sido cancelado definitivamente.

"[La diseñadora de vestuario] Ruth Carter estaba trabajando en la película de Blade, que al final no llegó a rodarse, aunque me parece que todavía planean hacerla. No tengo claro cómo va la agenda de ese proyecto", comentó Ohanian a ScreenCrush.

"Pero hubo un momento... que iba a ambientarse en el pasado, más o menos en la misma época que Los pecadores. [Ruth Carter] tenía un almacén lleno de ropa adecuada para la época, y fue como: 'Escuchad, tenemos que rodar esta película mañana mismo'. Y Marvel fue lo suficientemente generosa y amable como para dejarnos comprarla prácticamente a precio de costo", añadió el también productor de Ironheart.

"Muchos de los actores secundarios en nuestra película llevan esa ropa, así que un agradecimiento especial a Marvel por hacerlo posible", expresó. Esta es la razón por la cual los fans del UCM barajasen en Reddit que el reinicio de Blade, con Ali encarnando al cazavampiros, se haya cancelado definitivamente.

"Estaba preparando Blade para Marvel, y era una historia de Blade ambientada en los años 20", confesó no hace mucho Carter -ganadora de dos Oscar por Black Panther y su secuela, Wakanda Forever- en declaraciones a John Campea Show. "La mujer de Ryan Coogler, Zinzi, que también es productora de Los pecadores, me llamó y me dijo: 'Ryan tiene una historia de la que quiere hablarte... Es una película de época sobre vampiros'. Pensé: 'Vale, he estado mucho tiempo preparando Blade y Blade no va a pasar, así que veamos de qué se trata'", admitió.

"No podía creer que estuviese haciendo una película de época, sino, además, una de vampiros", continuó. "Si me hubiesen dicho que adivinase cuál sería su siguiente proyecto después de Black Panther: Wakanda Forever, no creo que hubiese imaginado algo así", añadió Carter.

Sin embargo, Ali quiere encarnar a Blade en el UCM y que la película salga adelante. "¡Llamad a Marvel!", le dijo el actor a Variety durante la premiere en Nueva York de Jurassic World: El renacer, que ya está en los cines y donde interpreta a Duncan Kincaid, uno de los miembros del equipo de Zora Bennet (Scarlett Johansson). "Estoy listo. Decidles que estoy listo", sentenció Ali.

En todo caso, si la película de Blade -a quien volvió a encarnar recientemente Wesley Snipes en Deadpool y Lobezno- sale adelante, es algo que solo el tiempo dirá.