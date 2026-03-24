Marvel renueva Wonder Man por una segunda temporada - DISNEY+

MADRID, 24 Mar. (CulturaOcio) -

Tras semanas de especulaciones sobre su continuidad, Marvel y Disney han renovado oficialmente Wonder Man por una segunda temporada. La serie metacinematográfica sigue a Simon Williams, un actor que intenta abrirse paso en Hollywood, y Trevor Slattery, el intérprete en horas bajas que se hizo pasar por el Mandarín en Iron Man 3, mientras ambos aspiran a conseguir un papel en el reboot de una película de superhéroes.

Junto al anuncio de la renovación difundido en redes sociales, Marvel ha confirmado que Yahya Abdul-Mateen II y Ben Kingsley volverán a interpretar respectivamente a Simon y Trevor en la segunda temporada. También continuará al frente el núcleo creativo de la serie. La segunda temporada volverá a estar creada por Destin Daniel Cretton y Andrew Guest; este último regresará como showrunner y productor ejecutivo y Cretton retomará las labores de dirección y producción ejecutiva.

Simon Williams and Trevor Slattery will return for Marvel Television's #WonderMan Season 2, co-created by Destin Daniel Cretton and Andrew Guest, coming to @DisneyPlus. pic.twitter.com/XnOBYrYHaA — Marvel Studios (@MarvelStudios) March 23, 2026

De momento, ni Marvel ni Disney+ han anunciado una fecha de estreno, una ventana de lanzamiento, una sinopsis o el número de episodios de la segunda tanda. Tampoco se ha revelado qué otros intérpretes del reparto regresarán más allá de los dos protagonistas. De hecho, la ficha oficial abierta por Marvel para la temporada 2 solo incluye por ahora a Abdul-Mateen II y Kingsley en el apartado del elenco.

CÓMO ACABÓ LA PRIMERA TEMPORADA DE WONDER MAN

El desenlace de la primera entrega, cuyos ocho episodios se estrenaron simultáneamente en Disney + el 27 de enero, sugiere desde qué punto podría retomarse la historia. Aunque la serie no incluyó ninguna escena postcréditos, su último tramo situó a Simon Williams como estrella de cine, mientras Trevor Slattery asumió la culpa del caos provocado por los poderes de su amigo y acabó encarcelado.

No obstante, el cierre de la ficción reserva un giro para Trevor que, al mismo tiempo, podría poner en riesgo la posición privilegiada que Simon acababa de conquistar en la industria cinematográfica. En los últimos minutos de Wonder Man, el protagonista irrumpe en la prisión para sacarle de allí con una secuencia que subraya la evolución definitiva de sus poderes y deja su futuro completamente abierto.

La primera temporada cuenta con un 91% de aprobación en Rotten Tomatoes entre la prensa especializada y un 87% de valoración del público. Su trayectoria en audiencia, sin embargo, fue más contenida. Nielsen situó a la serie en el puesto 8 de originales en streaming en Estados Unidos en su estreno, pero los datos posteriores apuntaron a una caída rápida, hasta quedar fuera del top 10 en su segunda semana.