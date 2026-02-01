¿Es Wonder Man Un Mutante? - MARVEL STUDIOS

MADRID, 1 Feb. (CulturaOcio) -

Los ocho episodios de Wonder Man han presentado a Yahya Abdul-Mateen II como Simon Williams, el Hombre Maravilla de Marvel. Una de las grandes cuestiones que ha dejado la serie en el aire es si los poderes de los que hace gala el personaje son de naturaleza mutante, como se venía especulando, y si existe una posible conexión con los X-Men.

El creador de la ficción, Andrew Guest, se ha pronunciado al respecto. "Esa es una pregunta muy buena", afirmó Guest a The Direct cuando le preguntaron directamente si Williams era mutante. "Es algo que discutimos y decidimos que no íbamos a responder. Así que se lo dejo a las personas que hacen ese tipo de cuestiones sobre los mutantes", añadió el guionista.

A pesar de que Guest no llegó a confirmar que Williams fuese un mutante, aseguraba momentos después que la respuesta a tal cuestión "está" ahí fuera, y añadió que una de las prioridades que tenían claras era asegurarse de que los poderes de Simon "sirvieran a su personaje". En cuanto a una posible conexión de Wonder Man con los X-Men, el guionista reveló que se inspiró en la franquicia cinematográfica de los mutantes de Fox.

"Recuerdo aquella primera película de X-Men y cómo los poderes que tenían todos esos adolescentes parecían tan psicológicos", confesó Guest. "Parecía que tratase sobre todos esos cambios que atravesamos en la vida", continuó.

"Y Simon sentía que había algo en él que simplemente le pasaba, y no era algo que le entusiasmara o quisiera siquiera llegar a conocer", explicó Guest. "No siente ninguna curiosidad por ellos. Simplemente son una especie de impedimento, y eso nos ayudó a contar la historia que queríamos sobre Simon. Por eso, quería asegurarme de que no mostráramos el primer instante en el que veía sus superpoderes cuando era niño, como podríamos haber hecho", concluyó.

Dicho esto, en última instancia, el origen de los poderes de Simon Williams en Wonder Man no es especialmente relevante para la serie. El hecho de que el personaje fuese mutante, o al igual que en los cómics de Marvel, uno de los experimentos científicos del Barón Zemo, no habría encajado en la trama y le hubiese restado peso narrativo.