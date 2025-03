Imágenes HD del traje negro de Daredevil en la temporada 2 de Born Again

MADRID, 28 Mar. (CulturaOcio) -

Daredevil: Born Again está superando las expectativas de los fans con sus seis primeros episodios. Mientras aguardan al lanzamiento de los tres capítulos restantes en Disney+, unas imágenes en alta definición del rodaje de su segunda temporada muestran al completo tanto el diseño como el emblema del flamante uniforme negro que Matt Murdock lucirá en los nuevos episodios de la serie.

La primera de estas imágenes, que ya circulan por Internet, muestra a Murdock en un oscuro callejón vestido con su nuevo traje de Daredevil. Como puede apreciarse, se trata de un traje completamente negro con motivos en rojo.

Pero lo que más capta la atención no son sus botas reforzadas, muñequeras metálicas, cinturón o la cartuchera para sus bastones defensivos... ya que apreciando de cerca la indumentaria, parece que se trata de uno de sus viejos trajes color rojo... que ha pintado él mismo de oscuro para pasar mejor desapercibido en la noche.

Además, la modificación más sustancial es que incluye el icónico emblema que luce el Hombre sin Miedo en los cómics de Marvel: su doble D en el pecho en un rojo carmesí.

📸 | First HQ look at Charlie Cox in the Black Suit on the set of #DaredevilBornAgain season 2.





Este puede apreciarse más en detalle en la segunda imagen, donde Murdock aparece con su máscara levantada y empuñando uno de sus bastones.

The cowl, the red eyes, the logo, the leftover red on the suit, the whole design.

Otras de estas tomas muestran a Daredevil frente a un furgón blindado y en pose de combate, mientras a su espalda se encuentra un miembro de la Fuerza Anti-Vigilante de Wilson Fisk.

Además, otra secuencia revela al Hombre sin Miedo al lado de un vehículo de esta brigada de asalto. Junto a él se encuentra una, aparentemente asustada, Josie, la dueña del bar que frecuentaban Matt, Karen Page y Foggy Nelson.

Based on the clapper, these set pics are from E1 of #DaredevilBornAgain season 2, also Josie is back!





Este nuevo uniforme de color negro que Murdock vestirá en la temporada 2 de Born Again parece estar inspirado en el traje que utilizó durante Shadowlands, Tierra de Sombras, cuando se convirtió en líder de la organización criminal clandestina conocida como La Mano.

Matt se enfundó por primera vez este uniforme, con el que ha llegado a enfrentarse a adversarios tan poderosos como Venom, en el número 237 de Daredevil, publicado en 1964.