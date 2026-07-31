Marvel cancela por sorpresa Wonder Man, que no tendrá segunda temporada - DISNEY+

MADRID, 31 Jul. (CulturaOcio) -

Wonder Man, la serie de Marvel protagonizada por Yahya Abdul-Mateen II, ha sido cancelada tras su primera temporada. Tras anunciarse el pasado mes de marzo que la ficción regresaría con una segunda entrega, Disney finalmente ha optado por no seguir adelante con el proyecto.

Según informa Variety citando fuentes cercanas a la producción, el equipo de guionistas de la serie nunca llegó a trabajar en el libreto de los nuevos episodios a pesar de que en marzo, apenas dos meses después del estreno de la serie, se anunciara su renovación para una segunda temporada.

Abdul-Mateen, que encabezó el elenco de la ficción como el Hombre Maravilla, ha compartido una publicación en su cuenta de Instagram en la que parecía tomarse la noticia con filosofía, incidiendo en que "la vida es así" y agradeciendo el apoyo recibido.

"Acaba de salir la noticia de que Wonder Man no volverá para la segunda temporada. (Y si no lo sabéis, ahora ya lo sabéís). La vida es así, ¿verdad?", escribe el actor en redes, reiterando su agradecimiento a los fans de la serie.

"Hoy estoy pensando en todos vosotros. Me alegro de que hayamos podido formar parte de algo tan genial. Gracias por verlo... Y, eh... Nos vemos en los Emmy", concluye el intérprete, nominado en la próxima edición de los premios, que tendrán lugar el próximo 14 de septiembre, en la categoría de mejor actor protagonista en comedia.

¿APARECERÁ SIMON WILLIAMS/WONDER MAN EN FUTUROS PROYECTOS DE MARVEL?

Según confirma Variety citando fuentes cercanas al proyecto, a pesar de que Wonder Man no vaya a regresar con una segunda temporada, los personajes de la serie podrían volver a aparecer en futuros proyectos de Marvel.

Yahya Abdul Mateen II y Ben Kingsley encabezan el elenco como Simon Williams y Trevor Slattery, respectivamente. El reparto de la primera temporada también incluye a X Mayo, Demetrius Grosse, Zlatko Buric, Arian Moayed y Olivia Thirlby. La serie fue creada por Destin Daniel Cretton, realizador de Spider-Man Brand New Day, y Andrew Guest. Cretton dirige los dos primeros episodios, mientras que Guest ejercía como showrunner.