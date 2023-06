Marvel enfurece a los fans por usar Inteligencia Artificial para la intro de Invasión Secreta: "Es repugnante"

MADRID, 22 Jun. (CulturaOcio) -

Ya se ha estrenado en Disney+, Secret Invasion (Invasión Secreta), la serie que recupera a Samuel L. Jackson como el espía maestro de Marvel, Nick Fury. Y aunque en términos generales el primer episodio ha conquistado a los fans, también se han sentido defraudados por un detalle que muchos no han considerado menor: el uso de Inteligencia Artificial para para crear la intro de la nueva ficción de la Casa de las Ideas. Algo que consideran "repugnante".

Como puede apreciarse en las imágenes, en la apertura de Secret Invasion los diferentes títulos del crédito del reparto y equipo va van acompañados de unas ilustraciones de los protagonistas de la serie con una clara predominancia en todo momento del verde, color asociado a los skrull. La sensación tan artificial que percibieron los seguidores marvelitas fue tal, que los llevó a sospechar que había sido desarrollada mediante I.A.

Tanto es así, que el propio director de la nueva ficción de la Casa de las Ideas, Ali Salim, ha admitido en una entrevista con Polygon que recurrieron a un programa de inteligencia artificial para desarrollar los títulos iniciales de Secret Invasion. La idea, según explicó el cineasta, era que esta secuencia diseñada por Method Studios, responsables de crear los créditos de apertura de series como Loki o Ms. Marvel fuera en sintonía con la incertidumbre que rodea a los skrulls en la serie.

"Cuando nos pusimos en contacto con los proveedores de IA, eso fue parte de ello, simplemente surgió de la identidad que rodea el mundo de los Skrull quienes cambian de forma, ¿sabes? ¿Quién hizo esto? ¿Quién es?", aseguró Salim. Sin embargo, los fans se han sentido tan defraudados con esta jugada por parte de Marvel, que han cargado contra el estudio en Twitter por utilizar la I.A. en Secret Invasion.

"Secret Invasion es el primer proyecto de Marvel que emplea la inteligencia artificial para crear su contenido. Esto parece solamente el principio de la I.A. eclipsando los trabajos de artistas apasionados. Es repugnante y el colmo de los colmos", critica un internauta.

"Realmente me encantó el primer episodio de Secret Invasion, pero usar IA como "arte" para la intro es simplemente wack. Puedes hacerlo mejor Marvel", reza otro tuit.

"Pasar de los preciosos créditos finales de She-Hulk a los créditos iniciales de Secret Invasion es una mierda", asegura molesto un internauta que ilustra su comentario con una comparativa entre ambas series de Marvel Studios.

"#SecretInvasion: El episodio 1 fue increíble. Da la sensación de que está pensada para un público más adulto. La escenografía era genial, así como los efectos visuales. Me da la impresión de que eran un poco oscuros, pero por lo demás, el final fue una locura. Además, la IA es una mierda, así que, -1 punto", reconoce un seguidor marvelita.

"Incluso pasando por alto las preocupaciones sobre el hecho de que el MCU se sienta orgullosa de adentrarse tan pronto en el uso de la IA, la intro con Midjurney de Secret Invasion es repulsiva. Es verdaderamente vergonzoso que se permitiera mantenerla en el lanzamiento final. Uno de los momentos más bochornosos en la era del streaming", resalta un fan de Marvel.

"Nada en el UCM puede ser peor que Ant-Man, te lo prometo. Intro de Secret Invasion hecha por la IA", comenta con tremenda sorna otro tuitero.

"La intro de Secret Invasion está generada por IA. Me siento desolado, pienso que la IA no es ética, es peligrosa y está diseñada únicamente para acabar con las carreras de los artistas. Pasé casi medio año trabajando en esta serie y tuve una experiencia fantástica trabajando con las personas más increíbles que he conocido...", confiesa Jeff Simpson, uno de los artistas de Marvel Studios que ha participado en Secret Invasion.

"Qué fea la intro de Secret Invasion macho, 2 minutos de imágenes creadas por IA", asevera un seguidor marvelita.

"Dejando de lado el aspecto problemático de usar IA... cómo es posible que alguien vio esto y lo aprobaron para que saliera en el producto final, incluso para Marvel es un punto bajo"; critica otro fan.