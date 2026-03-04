Pese a las críticas, Marshals, el spin-off de Yellowstone, es ya un éxito - SKYSHOWTIME

MADRID, 4 Mar. (CulturaOcio) -

Marshals: Una historia de Yellowstone, el spin-off de la exitosa serie creada por Taylor Sheridan, ya está en SkyShowtime. La ficción que tiene al hijo menor de John Dutton (Kevin Costner), Kayce Dutton (Luke Grimes), como protagonista, ha conseguido convertirse tras el estreno de su primer episodio en todo un éxito pese a las malas críticas, posicionándose en el Top 10 de la lista de streaming en varios países de todo el mundo.

Según los datos ofrecidos por FlixPatrol, Marshals ocupa el quinto puesto a nivel global en el ranking de Paramount+. En Estados Unidos, su rendimiento ha sido aún mejor, ya que el spin-off de Yellowstone se encuentra en el segundo puesto de la plataforma, donde el primer puesto le pertenece desde hace tiempo a South Park.

Sin embargo, pese a estos datos que confirman un excelente rendimiento, la ficción no ha convencido a la crítica. Especialmente si se tiene en cuenta que su tono y su trama se alejan considerablemente tanto de la serie original como de sus precuelas, 1883 y 1923, esta última compuesta por dos temporadas y protagonizada por Harrison Ford y Helen Mirren, y está mucho más cerca del de un procedimental.

"Con el rancho de Yellowstone a sus espaldas, Kayce Dutton se une a una unidad de élite de los marshals de EE. UU., donde emplea sus habilidades tanto de vaquero como de miembro de los SEAL de la Marina estadounidense para impartir justicia en Montana. Allí, él y sus compañeros deben hacer malabares para conciliar la familia, el deber y el gran coste psicológico que implica servir en la última línea de defensa de la guerra contra la violencia de la región", reza la sinopsis de Marshals: Una historia de Yellowstone.

Creada por Spencer Hudnut (SEAL Team) y Sheridan junto a David C. Glasser como productores, la serie también cuenta en su reparto con Logan Marshall-Green, Arielle Kebbel, Ash Santos y Tatanka Means, además de Mo Brings Plenty y Brecken Merrill como Tate, el hijo de Kayce Dutton.

Además de Marshals, el viernes 27 de marzo llegará a SkyShowtime The Madison. Concebida originalmente como un spin-off de Yellowstone, la serie protagonizada por Michelle Pfeiffer y Kurt Russell ya no forma parte de su universo principal y se centrará en un nuevo clan familiar. La franquicia tiene otros dos spin-offs en su horizonte: Dutton Ranch y 1944.

Estos dos últimos, aunque confirmados, no cuentan todavía con fecha de estreno. Dutton Ranch centrará su trama en la pareja formada por Beth Dutton (Kelly Reilly) y Rip Wheeler (Cole Hauser). La noticia de que ambos tendrían su propia serie afloró antes del estreno del final de Yellowstone, lo que sirvió a su vez como confirmación de que ambos saldrían con vida del desenlace de la serie. Por su parte, 1944 se anunció como continuación de las precuelas 1883 y 1923, pero por el momento se desconocen detalles acerca del proyecto.