Taylor Sheridan, el cowboy de los 1.000 millones: El creador de Yellowstone deja Paramount y ficha por Universal

Taylor Sheridan, creador de Yellowstone y sus precuelas, pronto dejará Paramount, la productora que durante años ha sido su casa. Gracias a un acuerdo millonario "sin precedentes", el responsable de responsable de populares ficciones como Mayor of Kingstown, Tulsa King u Operaciones especiales: Lioness, pasará a trabajar para NBCUniversal.

El contrato de Sheridan con Paramount finalizará en 2028 y en 2029 comenzará su nuevo acuerdo televisivo de cinco años con NBCUniversal (mucho antes en el caso del contrato cinematográfico, que empezará en 2026).

Según recoge Deadline, citando fuentes conocedoras del acuerdo, la cifra que habría convencido a Sheridan de abandonar Paramount y fichar por NBCUniversal rondaría los 1.000 millones de dólares, una cantidad proveniente de sus honorarios como creador, productor ejecutivo y guionista y supeditada a la creación de 20 ficciones para NBC y Peacock.

Además de la millonaria y desorbitada oferta, una de las razones que podrían haber llevado a Sheridan a abandonar Paramount sería su reciente fusión con Skydance Media y su cambio en la dirección de empresa, ahora a cargo de David Ellison. Y es que, aunque Ellison definió al creador como "un genio singular con un historial impecable", el anterior régimen era conocido por darle mucha libertad en cuanto a presupuesto y control sobre la producción.

Si bien Paramount ha perdido a Sheridan (de cuya inventiva, en todo caso, podrá disfrutar aún algunos años), hace apenas unos meses se daba a conocer que había cerrado un acuerdo con Matt y Ross Duffer, creadores de la exitosa serie de Netflix Stranger Things, cuya última temporada aterrizará en la plataforma el 27 de noviembre con la primera de tres partes.