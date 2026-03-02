El showrunner de Marshals explica exactamente el trágico destino de un personaje de Yellowstone perdido

El showrunner de Marshals explica exactamente el tragico destino de un personaje de Yellowstone perdido - PARAMOUNT+

MADRID, 2 Mar. (CulturaOcio) -

Marshals: Una historia de Yellowstone, spin-off de la serie creada por Taylor Sheridan, se centra en Kayce Dutton (Luke Grimes). En sus primeros episodios, la ficción ya ha revelado que el hijo menor de John Dutton (Kevin Costner) se encuentra pasando por un mal momento, sobre todo debido a la ausencia de una figura clave en su vida y cuyo trágico destino ya ha quedado confirmado por el showrunner.

((Atención: esta noticia contiene spoilers))

El primer capítulo de la serie tiene lugar unos 12 o 15 meses después de los eventos finales de Yellowstone y muestra a Kayce (Brecken Merrill) luchando por salir adelante, criando solo a su hijo Tate tras la muerte de su amada Monica (Kelsey Asbille).

"Cuando lo volvemos a encontrar, está como al final de su camino emocional... pierde a su alma gemela", expresó Grimes en una rueda de prensa virtual de la Asociación de Críticos de Televisión de Estados Unidos, según recoge The Wrap.

"Lo realmente genial de nuestra serie es que Kacey encuentra un propósito y una razón para levantarse por las mañanas, y eso se lo debe a su antiguo compañero de los SEAL", señaló el actor, concediendo que, "obviamente, también tiene a su hijo, pero más allá de eso, nos encontramos con un hombre realmente perdido".

Aunque el capítulo pasa de puntillas sobre la causa de la muerte de Monica, el hecho de que Tate aparezca en una protesta contra la minería tóxica en la reserva apunta a que la mujer habría muerto por beber agua envenenada. "Enfermó, le diagnosticaron cáncer y falleció", ha confirmado Spencer Hudnut, showrunner de Marshals: Una historia de Yellowstone.

UNA MUERTE VINCULADA A UN PROBLEMA REAL

"Para mí era importante honrar su muerte y darle un poco más de significado", explicó Hudnut en una entrevista concedida a The Hollywood Reporter, exponiendo por qué había decidido acabar con el personaje de esa forma. "Por supuesto, existe la versión en la que realmente se explota y ella acaba de ser asesinada, y él [Kayce] necesita la placa para vengarla. Pero Kayce Dutton no necesita una placa para salir y hacer algo así", señaló.

"Así que, cuando empecé a pensar en el incidente desencadenante, me pareció que lo correcto era vincular su muerte a un problema de la vida real al que pudiéramos dar un poco de protagonismo", continuó diciendo el cocreador de la ficción. "Nuestras reservas tienen tasas de cáncer muy altas, y eso se debe a todas las cosas terribles que se les han hecho", indicó, argumentando que le "pareció una forma de honrar a ese personaje".