¿Cómo Conecta The Madison, La Nueva Serie De Taylor Sheridan, Con Yellowstone? - SKYSHOWTIME

MADRID, 26 Feb. (CulturaOcio) -

Este viernes 27 de marzo llega a SkyShowtime The Madison, serie creada por Taylor Sheridan que, en un principio, iba a ser un spin-off de Yellowstone. No obstante, de cara a su inminente estreno, la ficción protagonizada Michelle Pfeiffer y Kurt Russell ha dejado de promocionarse como parte del universo de Yellowstone. Así, muchos fans se preguntan si ambas historias están conectadas.

Tras confirmarse que la serie creada por Sheridan llegaría a su fin tras su quinta temporada, Paramount Network anunció la puesta en marcha de varios spin-offs. Uno de ellos era The Madison (concebida bajo el título provisional de 2024), que funcionaría como secuela de la serie y que continuaría explorando la dinastía de la familia Dutton con nuevos personajes y localizaciones.

Matthew McConaughey llegó a mantener conversaciones para unirse a la ficción, cuyo elenco no iba a ser completamente nuevo, pues tenía previsto contar con algunos personajes de Yellowstone. No obstante, McConaughey no acabó fichando por el proyecto y la serie pasó a llamarse The Madison.

En noviembre de 2024, cuando la ficción se encontraba en desarrollo, su directora Christina Alexandra Voros ya adelantó a Variety que sería una "historia diferente" a Yellowstone. "El punto en común es el escenario. Estamos en Montana", aclaró. "Hay paralelismos en el alcance del paisaje y el lugar que ocupa el ser humano en ese espacio, pero se aborda desde un punto de vista completamente diferente", incidió la cineasta, que ya trabajó como directora en la quinta temporada de la serie original.

Por otra parte, los spin-offs que la franquicia tiene en su horizonte son nada menos que tres: Marshals, que aterrizará en SkyShowtime el 2 de marzo con Luke Grimes retomando su rol como Kayce, Dutton Ranch y 1944. Estos dos últimos, aunque confirmados, aún no cuentan con fecha de estreno.

Dutton Ranch centrará su trama en la pareja formada por Beth Dutton (Kelly Reilly) y Rip Wheeler (Cole Hauser). La noticia de que ambos tendrían su propia serie afloró antes del estreno del final de Yellowstone, lo que sirvió a su vez como confirmación de que ambos saldrían con vida del desenlace de la serie. Por su parte, 1944 se anunció como continuación de las precuelas 1993 y 1923, aunque por el el momento se desconocen detalles acerca del proyecto.

Por otra parte, 6666 es el título provisional de otro spin-off anunciado por Sheridan y que en principio se centraría en Jimmy, el personaje de Jefferson White. No obstante, el proyecto lleva en paralizado desde que Sheridan comprara el rancho Four Sixes de Texas, donde se iba a rodar la serie.