SkyShowtime abre la academia Marshals en Madrid para celebrar el estreno del nuevo spin-off de Yellowstone

SkyShowtime abre las puertas de la academia de Marshals para preparar el estreno del spin-off de Yellowstome - SKYSHOWTIME

MADRID, 27 Feb. (CulturaOcio) -

Marshals: Una historia de Yellowstone, spin-off de la serie creada por Taylor Sheridan, llegará a SkyShowtime este lunes 2 de marzo. Para ir calentando motores, el servicio de streaming ha convertido el Espacio Movistar de Madrid en una academia de agentes federales, con pruebas que van desde un simulador de persecución a caballo hasta un generador de retratos robot a tiempo real.

Del 27 de febrero al 2 de marzo, el Espacio Movistar de Madrid (Gran Vía, 28) se convertirá en la sede de la agencia federal más antigua de Estados Unidos. Allí, los asistentes podrán averiguar si tienen lo que hay que tener para convertirse en un 'marshal' estadounidense superando una serie de pruebas.

En primer lugar, gracias al simulador de persecución a caballo, los seguidores de Yellowstone podrán adentrarse en un viaje inmersivo dentro de un cubo digital que emula la travesía del mismísimo Kayce cabalgando por las llanuras de Montana. También se pondrá a prueba su ojo analítico pues, tras visualizar una secuencia de la serie, tendrán que hacer una descripción del sospechoso que generará un retrato robot a tiempo real a partir de sus indicaciones.

LOS FANS DE YELLOWSTONE, PUESTOS A PRUEBA

Además, los asistentes tendrán la oportunidad de demostrar su destreza física en el 'test speed reaction'. Allí, podrán comprobar sus reflejos y velocidad con la misma máquina usada en los centros de alto rendimiento.

Por otra parte, este viernes 27 de febrero, a las 21:00 horas, tendrá lugar un concierto de música country ofrecido por la banda La Rosa Negra. Un día antes del cierre de esta experiencia inmersiva, el domingo 1 de febrero a las 12:00 horas del mediodía, los asistentes podrán disfrutar de una exhibición y una carrera de Hobby Horsing con instructores profesionales.

Marshals: Una historia de Yellowstone aterrizará en SkyShowtime este lunes 2 de marzo con el estreno de sus dos primeros episodios. Los once capítulos restantes del spin-off protagonizado por Kayce Dutton (Luke Grimes) llegarán semanalmente a la plataforma.