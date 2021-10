Mark Hamill celebra el cumpleaños de Carrie Fisher con una divertida y tierna imagen del rodaje de Star Wars

MADRID, 21 Oct. (CulturaOcio) -

Mark Hamill siempre recuerda a su amiga Carrie Fisher, su hermana Leia en la saga 'Star Wars'. El actor ha querido celebrar el cumpleaños de la fallecida actriz compartiendo una imagen divertida del rodaje del primer largometraje de la franquicia, 'Una nueva esperanza'. Este 21 de octubre, la intérprete y guionista hubiera cumplido 65 años.

Ha sido en su cuenta de Twitter, donde el actor, conocido también por sus doblajes como el Joker en varias producciones de animación de DC, ha compartido la instantánea, en la que se les en una pose divertida, él cogiendo del pelo a la actriz, la cual posa seria, ambos van caracterizados como Luke Skywalker y la princesa Leia.

"Feliz cumpleaños a alguien muy especial quien nunca fue muy divertida pero que siempre fue muy tolerante con mis travesuras juveniles en el set... incluso cuando ella no estaba de humor", escribía Hamill con el hashtag "Carrie para siempre".

Happy Birthday to a very special someone who was never not fun & always highly tolerant of my juvenile on-set high jinks... even when she wasn't in the mood. #CarrieOnForever ❤️. . pic.twitter.com/ehg7v55FS8