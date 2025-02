¿En marcha la serie en imagen real de X-Men dentro del Universo Mavel?

MADRID, 24 Feb. (CulturaOcio) -

Marvel sigue avanzando en su plan para integrar en su universo cinematográfico a los X-Men. Nuevas informaciones sugieren que la Casa de las Ideas ha puesto en marcha una nueva serie en imagen real sobre los mutantes: Academia X.

Según ha comentado Jeff Sneider a su paso por el podcast The Hot Mic, una fuente cercana a Marvel Studios sostiene que Academia X está en fase inicial de desarrollo. Sin embargo, no esclarece si esta serie en imagen real sobre estos jóvenes mutantes que aspiran a ser héroes como Cíclope, Lobezno o Jean Grey, conducirá directamente a la película de los X-Men o si será un spin-off de la misma. En todo caso, conviene remarcar que, hasta ahora, la Casa de las Ideas no se ha pronunciado al respecto.

Los estudiantes de la Academia X, a saber: Prodigio, Elixir, WallFlower, Danza del Viento y Ruina, debutaron en los cómics con el número 23 de New X-Men y fueron presentados como una encarnación actualizada de los Nuevos Mutantes. Estos jóvenes mantenían una fuerte rivalidad con Alud, Mercurio, Infernal, Ícaro y otros protegidos de Emma Frost, mientras aprendían lo que significaba ser un X-Men de Cíclope, Karma, Magma o Rahne Sinclair/Loba Feroz.

La noticia sobre la posible serie de Academia X se produce inmediatamente después de darse a conocer que las series de Nova, Terror Inc. y Strange Academy no llegaron a recibir realmente en ningún momento luz verde. No obstante, aunque estas ficciones no sean ahora prioritarias para Marvel, es posible que puedan materializarse en el futuro.

Por otro lado, Sneider también comentó recientemente en su web, The InSneider, que el estudio estaba bajarando los nombres de Harris Dickinson (El clan de hierro), Sadie Sink (Stranger Things) y Julia Butters (El agente invisible) para encarnar a Cíclope, Kitty Pryde y Jean Grey en el UCM. Pero aclaraba que, hasta ahora, no se ha firmado ningún acuerdo y que su fichaje dependía, entre otros factores, del salario, la disponibilidad y el nivel de compromiso que Marvel requiera de los intérpretes.

En cuanto a la película de los X-Men, todavía no cuenta con director ni fecha de estreno. Aunque Feige ya anticipó en la pasada Disney APAC Content Showcase de Singapur que la incursión de los héroes mutantes en el UCM se produciría después de los eventos de Vengadores: Doomsday y Secret Wars. Dirigidas por Joe y Anthony Russo, las nuevas entregas de la franquicia verán la luz el 1 de mayo de 2026 y el 7 de mayo de 2027, respectivamente, con Robert Downey Jr. encarnando a Víctor Von Doom en lugar de a Tony Stark/Iron Man.