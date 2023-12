Malos augurios para la temporada 2 de Star Wars: Obi-Wan Kenobi

MADRID, 15 Dic. (CulturaOcio) -

Joel Edgerton tiene un papel fundamental en la franquicia Star Wars como la versión más joven de Owen Lars, el hermanastro de Anakin Skywalker y el tío que crio a Luke Skywalker en Tatooine. Con los recientes estrenos de Andor y Obi-Wan Kenobi, existe la posibilidad de que el personaje regrese, algo sobre lo que se ha pronunciado el actor.

Owen y su esposa Beru (Bonnie Piesse) aparecen en Obi-Wan Kenobi para proteger al joven Luke Skywalker de Reva Sevander (Moses Ingram), que buscaba vengarse de Darth Vader al matar a su hijo. Ha habido mucho debate sobre si Star Wars necesita o no una temporada 2 de Obi-Wan.

La primera temporada terminó dejando la puerta abierta a una segunda, que mostraría a Obi-Wan en Tatooine, aprendiendo las técnicas para convertirse en un Fantasma de la Fuerza, según las instrucciones del Fantasma de la Fuerza de su mentor, Qui-Gon Jinn.

Pese a que esa trama ofrecería la posibilidad de que Owen regresara, Edgerton ha confirmado que no sabe nada sobre una posible nueva temporada. "No he escuchado nada", declaró a Slash Film. "O la van a hacer y no me quieren, o... No lo sé, no he escuchado nada, no. La respuesta corta es no, no he escuchado nada. Y ni siquiera estoy fingiendo que no lo sé", agregó.

Sin embargo, el intérprete hizo una predicción en caso de que su personaje volviera a la saga. "Pero, si sucede y participo en eso, probablemente usaré marrón o algún tono de marrón. Eso es todo lo que sé", bromeó.

Ewan McGregor, Vivien Lyra Blair, Hayden Christensen, Sung Kang, Rupert Friend y James Earl Jones, entre otros, completan el elenco de Obi-Wan Kenobi. La primera temporada, disponible en Disney+, consta de seis episodios.