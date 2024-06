La teoría que sostiene que The Acolyte no ha roto el canon de Star Wars y Anakin sigue siendo "único"

The Acolyte, la nueva serie de Star Wars, ha generado gran polémica tras el lanzamiento de su tercer episodio. Los sectores más reaccionarios de los fans de la saga han acusado a la serie de romper drásticamente el canon galáctico preestablecido en un aspecto, para ellos, fundamental que hacía de Anakin Skywalker el Elegido, alguien único y especial.

Concretamente, ese tercer episodio se desvela que Osha y Mae no tienen padre sino que fueron creadas por la Madre Aniseya, la líder de un clan de brujas sensibles a la Fuerza (o el Hilo, como ellas lo denominan) dentro del vientre de la Madre Koril. Las críticas han apuntado a que, al haber sido concebidas presuntamente a través de la manipulación de la Fuerza alterando los midiclorianos, eso las ligaba al nacimiento inmaculado de Anakin, que tampoco tuvo padre. Algo que hacía que el niño que años después se convertiría en Darth Vader ya no fuera un personaje único en la galaxia.

Las teorías de los fans a lo largo de los años han sugerido que fue Darth Sidious, Palpatine, quien engendró a Anakin como el primer paso de su malévolo plan. Algo que parecía confirmarse en un cómic lanzado hace unos años donde una viñeta en el interior de la mente de Darth Vader mostraba cómo Sidious ponía en práctica los poderes del Lado Oscuro que aprendió de su maestro Darth Plagueis, y conseguía crear vida manipulando los midiclorianos en el útero de Shmi Skywalker.

Pero tras el estreno de The Acolyte, esa habilidad del Lado Oscuro para crear vida acaba de recibir una actualización. Según la nueva teoría, sí se podían alterar los midiclorianos para concebir un feto. Sin embargo, la naturaleza humana hace imposible que ese bebé nazca varón sin mediar un hombre.

Todos los bebés comienzan siendo hembras antes de que se sume el cromosoma Y, que proviene del padre, del espermatozoide que fecunda el óvulo. Por eso, el nacimiento sin padre de Osha y Mae sí es posible, pero no así el de Anakin Skywalker. Por poderoso que fuera Palpatine, esta singular teoría que recoge Screenrant asegura que el Sith no podría haber engendrado un varón al no existir dicho cromosoma Y.

De esta forma, la llegada al mundo de Anakin sigue siendo un absoluto milagro creado por la Fuerza misma. Una muestra de que, aunque haya más niñas que hayan sido concebidas sin padre, él es mucho más especial.

Esto le mantiene como el Elegido que devolvería el equilibrio a la Fuerza, tal y como rezaba la profecía. Asumiendo como cierta esta teoría, el intocable para algunos canon de Star Wars permanece todavía a salvo pese a las protestas de una ruidosa minoría de los fans de la saga.