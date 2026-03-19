Madonna se une a la temporada 2 de The Studio que ya se rueda en Venecia - ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

MADRID, 19 Mar. (CulturaOcio) -

Madonna se ha unido al reparto de la segunda temporada de The Studio, la multipremiada sátira televisiva de Apple TV centrada en los entresijos de Hollywood. El rodaje de los nuevos episodios continúa en Europa con parada destacada en Venecia, donde la artista ha sugerido su participación a través de Instagram y donde se la ha fotografiado en el mismo set que Seth Rogen, Kathryn Hahn y Julia Garner.

"El trabajo italiano", rezaba la imagen publicada por Madonna en una de sus historias de Instagram en la que aparece leyendo un guion a bordo de una góndola en Venecia. Se trata de una de las múltiples instantáneas de la ciudad italiana que la cantante ha compartido a la par que han trascendido imágenes suyas en las grabaciones de la próxima entrega de The Studio.

Madonna publicou uma nova atualização direto de Veneza, onde aparece com um roteiro em mãos. A Rainha do Pop estará na segunda temporada da série The Studio. pic.twitter.com/auLpbm0ezq — Madonna Literal (@MadonnaLiteral1) March 17, 2026

Madonna returns to acting as she's spotted on set of 'The Studio' season 2 in Venice, Italy 🎬🇮🇹 pic.twitter.com/i5ZME2DmQl — Splash News (@SplashNews) March 18, 2026

📸: (C) Chinellatophoto - IPA - 2026 pic.twitter.com/Pm0d22upN6 — Madonna Access Media (@maccessmedia) March 16, 2026

Se desconoce si Madonna se interpretará a sí misma, como ya hicieron varios invitados de la primera temporada, o si encarnará a un personaje ficticio. A falta de confirmación oficial, su fichaje encaja con una de las grandes señas de identidad de The Studio como son los cameos de alto perfil. Martin Scorsese, Charlize Theron, Zoë Kravitz, Ice Cube, Ron Howard, Zac Efron, Ted Sarandos o Ramy Youssef son algunos de los muchos nombres que aparecieron en el proyecto.

La participación de Madonna en The Studio supondrá su primera interpretación en una ficción de imagen real en 24 años. En 2002 asumió tanto el papel protagonista de Barridos por la marea, película dirigida por Guy Ritchie, como un pequeño papel en Muere otro día. Además, Venecia ocupa un lugar especial en su trayectoria profesional, pues fue allí donde rodó en 1984 el videoclip de Like a Virgin.

THE STUDIO HIZO HISTORIA EN LOS EMMY 2025

La expectación que rodea a los nuevos capítulos de The Studio se entiende, en buena medida, por el recorrido de su primera entrega, que se convirtió en la comedia debutante más premiada en la historia de los Emmy al alzarse con 13 galardones. Entre otros premios, ganó el de mejor serie de comedia, mejor actor principal para Rogen, mejor dirección y mejor guion. Además, sumó 23 nominaciones, una cifra con la que se convirtió en la comedia debutante con más candidaturas de la historia y con la que igualó el récord absoluto del género en una sola edición.

The Studio sigue a Matt Remick, el nuevo responsable de Continental Studios, un estudio ficticio que intenta mantener vivo y relevante el cine mientras su equipo se ve atrapado entre las exigencias corporativas, los egos de las estrellas y la presión de sacar adelante grandes películas. Seth Rogen no solo encabeza el reparto, sino que también ejerce como cocreador, guionista, director y productor ejecutivo.

Apple TV renovó The Studio por una segunda temporada en mayo de 2025 y su rodaje comenzó en enero de 2026, aunque la plataforma de streaming no ha anunciado la fecha de estreno.