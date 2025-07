Julia Garner actualiza el biopic de Madonna y recuerda su audición: "Tuve que convencerla de que podía bailar"

MADRID, 31 Jul. (CulturaOcio) -

Hace unos años se anunció que Madonna estaba preparando un biopic sobre su vida que dirigiría ella misma para Universal y que estaría protagonizado por Julia Garner. Aunque todo parecía apuntar a que este proyecto había quedado descartado, recientemente la actriz ha asegurado que, hasta donde ella sabe, sigue en pie.

"Se supone que todavía ocurrirá", expresó la intérprete en el podcast SmartLess, cuando le recordaron que, en teoría, iba a dar vida a la legendaria cantante. Garner se declaró además fan de la artista, confesando que había crecido escuchándola y que cuando supo del proyecto, se presentó a la audición, teniendo que demostrar a la misma Reina del Pop sus habilidades.

"Quería ver si podía hacerlo, porque no era una bailarina experimentada y tenía que aprender a bailar y luego bailar delante de ella y convencerla de que podía bailar y cantar. ¡Y cantar con ella!", recordó la actriz, que confesó haberse preparado pensando en lo que haría Madonna, convenciéndose de que "merecía" estar allí. "Me dije a mí misma: 'Puedes tomarlo o dejarlo, pero si lo dejas, si yo me voy, es cosa tuya'", añadió.

Según Garner, el biopic todavía está en marcha, y defendió que "todo lo que es grande... lleva mucho tiempo". Aparte del rol de Madonna como directora, se sabe que Erin Cressida Wilson y Diablo Cody estaban vinculados al proyecto como guionistas.

En todo caso, cabe recordar que hace tan solo unos meses, Deadline daba a conocer que Madonna tenía entre manos otro proyecto similar y se había unido con Netflix y Shawn Levy para preparar una serie biográfica, que en teoría no tendrá nada que ver con el mencionado largometraje.