Lucifer temporada 6: Así es el genial episodio de dibujos animados

MADRID, 2 Sep. (CulturaOcio) -

El próximo 10 de septiembre Netflix estrenará la temporada 6 de Lucifer. La última entrega de la serie contará con una gran sorpresa para los fans, ya que incluirá un episodio de animación del que el servicio de streaming ha ofrecido las parimeras imágenes.

La plataforma ha publicado un tráiler final que incluye un vistazo al capítulo 6x03, titulado Yabba Dabba Do Me. En las escenas se puede ver las versiones animadas de Chloe Decker (Lauren German) y Lucifer (Tom Ellis). Jennifer Coyle, supervisora y productora de la serie de animación Harley Quinn, y su equipo de animadores están detrás del episodio.

"Es algo que siempre había querido hacer. Simplemente no pensé que llegaría a hacerlo, porque es un gran proyecto. Pero llegó el COVID-19 y estábamos buscando formas de tener menos días en el set. Y entonces el problema se convirtió en la oportunidad, porque secretamente había querido hacerlo durante años", explicó el productor ejecutivo Joe Henderson a Collider.

