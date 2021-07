Tráiler y fecha de estreno de la temporada 6 de Lucifer en Netflix

MADRID, 26 Jul. (CulturaOcio) -

La sexta y última temporada de Lucifer ya tiene fecha de estreno. Netflix ha lanzado un clip que, si bien apenas contiene nuevas imágenes, ha desvelado que los nuevos capítulos llegarán el próximo 10 de septiembre.

El vídeo es un montaje de secuencias de temporadas anteriores. En la única escena de la temporada 6 se puede ver a Lucifer hablando con un policía. "Lo siento. Esta es mi última noche en Los Ángeles", dice el personaje de Tom Ellis hacia el final del clip.

El showrunner Joe Henderson ya ha dado algunas pistas sobre los nuevos capítulos. En una entrevista con wordballoon aseguró que la temporada 6 será "radicalmente distinta" de la quinta entrega. "La segunda parte de la temporada 5 es grande y épica; la sexta temporada es dulce y personal. Ni siquiera sabría compararlas", agregó.

En otra entrevista con TV Line Henderson anunció la llegada de un nuevo personaje a la producción. "Habrá un nuevo personaje que no formó parte de la temporada 5", dejó caer. "Es nuestra temporada de despedida, pero cuando comenzamos a profundizar en la sexta temporada encontramos una nueva historia que no habíamos contado antes. No quiero que la gente piense que la sexta temporada es casi como un Acto VI alargado, porque no lo es. Es una temporada en sí misma. Tiene su propio motor", añadió. En otra entrevista con Collider el showrunner adelantó que la temporada 6 incluirá "el episodio más caro" de la ficción hasta la fecha.

Lucifer se estrenó originalmente en Fox en 2016, pero la producción fue cancelada después de emitir tres temporadas. Ante la insistencia de los fans, Netflix rescató la serie para rodar una cuarta entrega, pero terminó renovando la serie por dos temporadas más.