Loki: Sophia Di Martino justifica la decisión final de Sylvie ante El Que Permanece

MADRID, 25 Jul. (CulturaOcio) -

La primera temporada de 'Loki' aún ha dejado conmocionados a los fans. Su inesperado final ha roto los esquemas de los seguidores, que han visto abrirse de puertas al esperado multiverso. Pero no solo la posibilidad de ver realidades alternativas fue lo que desconcertó a los fans, sino el giro narrativo que viven tanto Loki como Sylvie al final. Ahora, Sophie Di Martino habla sobre la decisión que tomó la variante femenina del dios del engaño.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Tras llegar a la Ciudadela al final del tiempo, Loki (Tom Hiddleston) y Sylvie (Di Martino) se encuentran con El Que Permanece (Jonathan Majors), quien les explica la Guerra Multiversal y cómo la creación de la Agencia de Variación Temporal y la invención de los Guardianes del Tiempo -quienes, en realidad, eran él- lograron crear cierta armonía espacio-temporal, al evitar que las líneas se crucen y oprimiendo al libre albedrío.

Cuando El Que Permanece les ofrece a los dos Loki ser ellos los encargados de velar por la sagrada línea temporal o matarlo, Sylvie opta por lo segundo, a pesar de las súplicas de Loki, el cual, al haber cambiado en este viaje, le pide dejar las cosas como están, pues solo está preocupado por el bienestar de ella.

El que Sylvie mate a El Que Permanece, tras besar a Loki y dejar una de las secuencias más comentadas del final de la primera temporada. Aunque la actriz comparte por qué su personaje decidió dejarse llevar por el dolor e ignorar ese sentimiento que comenzaba a brotar con Loki.

"Ella ha tenido una misión toda su vida, hallar a quién está detrás de la AVT, quien le arrebató su vida y se la quitó siendo apenas una niña", ha explicado Di Martino a Marvel.com. "La furia que tenía cuando era pequeña ha ido creciendo a lo largo de todos estos años, hasta el punto de enfrentarse cara a cara con aquel que le destrozó la vida", agregó.

"Ese sentimiento, en ese momento [al estar frente a El Que Permanece] es mucho más fuerte que cualquier otro que sienta hacia Loki", detalla, añadiendo que la cuestión sobre la confianza es, al final, otra cuestión "esencial" para que la variante decida traicionarlo.

"Es un gran problema. También funciona en ambos sentidos. Tal vez Loki no pueda confiar y Sylvie no sea de fiar. Si no puedes confiar en alguien, ¿pueden confiar en ti? Al final, es un callejón sin salida, ¿cierto? Si es imposible que exista ese vínculo de confianza, no hay relación posible", argumenta.

Por otro lado, la actriz considera que sí cree que Sylvie creyó en Loki al final. "Creo que le rompió el corazón [escucharle decir que solo quiere su bienestar]. Ese momento final es devastador. Ella pensó que sentiría alivio tras cumplir con su venganza, lo que llevaba buscando toda su vida. Finalmente, lo mata pero no siente nada. Aún se siente enfadada, amargada y triste. No hay nada más, solo el vacío, es desolador", explicó.

Habrá que ver si los creadores de la Casa de las Ideas le dan una segunda oportunidad a Sylvie en la segunda temporada. De momento, toca esperar las siguientes producciones de la Fase 4. La primera será otra ficción para Disney+, la animada '¿Qué pasaría si...? (What If...?)', que llegará a la plataforma el 11 de agosto. Luego, el 3 de septiembre será el turno de 'Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos', esta vez en la gran pantalla.