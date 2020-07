Loki en Disney+ será una serie de ciencia ficción

MADRID, 15 Jul. (CulturaOcio) -

La serie de Loki protagonizada por Tom Hiddleston que prepara Disney+ es uno de los proyectos más esperados y a la vez más misteriosos del Universo Marvel. La trama girará en torno al Dos del Engaño recorriendo una (o varias) líneas de tiempo alternativas tras escapar, después de la Batalla de Nueva York, con el Tesseracto en Vengadores: Endgame. Y en cuanto al género, su creador la ha definido como ciencia ficción.

El showrunner de la serie Michael Waldron se ha referido a Loki como una serie de ciencia ficción, siguiendo la línea de Thor: Ragnarok, en el sentido de que combinará tecnología y magia, en el que el espectador siempre debería "esperar lo inesperado".

"Ya tenemos una página de lanzamiento en Disney+. Y un viejo tráiler", escribió Waldron en una historia de Instagram. "Pero me gusta la nebulosa verde. Indica que ésta es una serie de ciencia ficción. Y ya sabes lo que dicen del 'sci-fi': espera lo inesperado cuando se trata de ciencia ficción".

