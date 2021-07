Loki ¿Es el cuarto Guardián del Tiempo otra variante de Kang conectada con Los 4 Fantásticos?

MADRID, 21 Jul. (CulturaOcio) -

Durante la primera temporada de Loki, la serie protagonizada por Tom Hiddleston para Disney+, la figura de los Guardianes del Tiempo han tenido un papel fundamental. Primero fueron presentados como los entes responsables de dirigir la Agencia de Variación Temporal, para después ser mostrados, literalmente, como simples marionetas al servicio de un poder superior.

Sin embargo, el sexto y último capítulo de la serie adelantó un misterio relacionado con estos seres que no llegó a resolverse y que, presumiblemente, tendrá gran relevancia en la segunda temporada.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOLERS))

En el último episodio de la primera temporada, Loki y Sylvie se adentran en la misteriosa ciudadela que se encuentra más allá del tiempo y que resulta estar habitada por un misterioso personaje que se hace llamar El que permanece.

Caminando por el interior del siniestro emplazamiento, los personajes llegan a un pasillo en el que descubren cuatro estatuas de los Guardianes del Tiempo, una de ellas completamente destruida, lo que hace que sea imposible reconocer su rostro.

La diseñadora de producción de la serie, Kasra Farahani, ha confirmado durante una entrevista a Vanity Fair que, efectivamente, la estatua hecha añicos se corresponde con un cuarto Guardian y que el motivo por el que ha sido destruida se explorará en los próximos episodios.

"Desgraciadamente no puedo decir nada al respecto, pero es algo que se va a ha responder más adelante", ha adelantado misteriosa Farahani.

DOS TEORÍAS... SIEMPRE CON UN RICHARDS DE POR MEDIO

Aunque es difícil especular con a quién pertenece la escultura, ya hay fans que teorizan sobre si se trata de otra variante de Kang el Conquistador distinta a El que permanece... o incluso el propio personaje de Jonathan Majors que traicionó a sus otros tres compañeros para hacerse con la AVT en solitario.

Una hipótesis que no se puede descartar, aunque lo cierto es que en los cómics se menciona que existe una cuarta Guardiana que fue creada por El que permanece y mandada al exilio por motivos desconocidos al año 2950 Antes de Cristo en Egipto. Allí adoptó la identidad del Oráculo de Siwa y atendió las peticiones de personajes tan insignes como Alejandro Magno o la Faraona Hatshepsut. Fue descubierta por los Cuatro Fantásticos en un viaje al pasado.

Teniendo en cuenta que el equipo de superhéroes liderado por Reed Richards entrará a formar parte del Universo Cinematográfico Marvel en un futuro cercano, quien sabe si en algún momento podría llegar a verse en pantalla algo similar a lo sucedido en las viñetas.

Para descubrir la identidad del cuarto Guardián del Tiempo, los fans tendrán que esperar al estreno de la segunda temporada de Loki, que, a pesar de no contar con fecha de estreno, todo apunta a que llegará en 2022 tras el estreno en marzo de Doctor Strange in the Multiverse of Madness.