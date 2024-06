Lisa Kudrow odiaba las risas en Friends: "No es tan gracioso"

MADRID, 10 Jun. (CulturaOcio) -

Como muchas series de los 80 y los 90, Friends se rodó en un estudio con público que asistía a las sesiones de grabación. Lisa Kudrow, quien encarnó a Phoebe, no estaba muy cómoda con la presencia de la audiencia, tal como ha revelado recientemente su antigua compañera Jennifer Aniston.

Aniston ha protagonizado un episodio de Actors on Actors de Variety en el que ha charlado con Quinta Brunson. La actriz que interpretó a Rachel ha recordado cómo era grabar con público. "Lisa Kudrow, por cierto, odiaba cuando el público se reía. Ella se ponía como: 'No he terminado. No es tan gracioso'", relató. "Para mí, esas son las mejores series multicámara: cuando sientes que estás viendo una obra de teatro y tu risa no interrumpe el flujo de la serie", opinó Brunson.

En los años 80 y 90 era habitual que las series con guion se filmaran frente a una audiencia en un estudio. A Friends se unieron títulos como Todo en familia, Padres forzosos, Cheers y muchos otros. Era este público real, en su mayor parte, el que provocaba las risas que se escuchan en las series.

Hoy en día, sin embargo, es poco común que las series se graben con audiencia. Los concursos de juegos continúan manteniendo viva esta práctica, así como Saturday Night Live, que sigue filmándose frente a una audiencia en un estudio desde hace casi 50 años.

Series más recientes como The Big Bang Theory o Los Conner se filmaron también con público en un estudio, pero el éxito de The Office a mediados de la década de 2000 dio lugar a un nuevo tipo de sitcom. Una de las grandes ventajas es que, al no contar con una audiencia en un estudio fijo, esto permitió que las series se filmaran en ubicaciones nuevas y variadas.