Así fue el emotivo tributo a Matthew Perry en los Emmy

Matthew Perry, el protagonista de Friends que murió el 28 de octubre del pasado año a los 54 años de edad en su domicilio de Los Ángeles, fue objeto de un emotivo homenaje durante el In Memoriam de los Emmy 2023.

El cantante y compositor Charlie Puth y el dúo de cantautores The War and Treaty comenzaron interpretando una versión en vivo del tema 'See You Again' en la gala se recordó a las figuras de la televisión que fallecieron durante el pasado año, en el que se recordó Len Goodman, Andre Braugher, Lance Reddick, Paul Reubens, Barbara Walters, Angela Lansbury, Kirstie Alley o Alan Arkin.

Y la Academia de Televisión estadounidense dejó para el final la imagen de Perry. Su foto, además, apareció mientras sonaba por una versión al piano de 'I'll Be There For You' el tema principal de la serie Friends de The Rembrandts que también se interpretó en vivo en el segmento final del In Memorian.

Perry murió inesperadamente el pasdo 28 de octubre de forma totalmente inesperada. Su cuerpo fue hallado en el jacuzzi de su casa de Los Ángeles sin señales de violencia ni rastro de drogas o alcohol cerca del cadáver. La Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles reveló casi dos meses después que Perry murió por "los efectos agudos de la ketamina", una sustancia con efectos sedantes y analgésicos que consumía para "tratar la depresión y la ansiedad" y que Perry tomaba bajo prescripción médica.

Además, por prescripción de su psiquiatra el actor estaba también tomando buprenorfina, sustancia usada para tratar el trastorno por el consumo de drogas y la depresión y que, según las indicaciones, ingería dos veces al día. "Los factores que contribuyeron al deceso de Perry incluyen ahogamiento, enfermedad de las arterias coronarias y los efectos de la buprenorfina. La muerte fue accidental", concluyó el informe forense.