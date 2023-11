Lisa Kudrow se despide de Matthew Perry: "Gracias por los mejores 10 años"

MADRID, 16 Nov. (CulturaOcio) -

Después de las despedidas de Jennifer Aniston, David Schwimmer, Matt LeBlanc y Courteney Cox, Lisa Kudrow ha dicho su último adiós a Matthew Perry. La actriz que encarnó a Phoebe en Friends ha dedicado una publicación de Instagram a su compañero, que falleció el pasado 28 de octubre a los 54 años.

"Filmamos el piloto, Friends Like Us, nos dieron luz verde e inmediatamente estábamos en NBC Upfronts. Sugeriste que jugáramos al póquer e hiciste que fuera muy divertido mientras nos estábamos conociendo. Gracias por eso. Gracias por hacerme reír tanto que me dolían los músculos y las lágrimas corrían por mi rostro todos los días. Gracias por abrir tu corazón a una relación de seis que requería compromiso. Y hablar mucho. Gracias por presentarte en el trabajo cuando no estabas bien y luego ser completamente brillante. Gracias por los mejores 10 años que una persona puede tener. Gracias por confiar en mí. Gracias por todo lo que aprendí sobre la gracia y el amor al conocerte. Gracias por el tiempo que pasé contigo, Matthew", publicó.

El Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles emitió recientemente un certificado confirmando que habían realizado la autopsia al cuerpo del intérprete. Sin embargo, hasta el momento no han podido determinar la causa de la muerte de Perry.

Jennifer Aniston, David Schwimmer, Matt LeBlanc, Courteney Cox y Lisa Kudrow asistieron al funeral privado celebrado en el Forest Lawn Memorial Park de Los Ángeles. Antes de publicar sus homenajes individuales, los cinco lanzaron un comunicado conjunto dos días después de la muerte de Perry. "Estamos todos absolutamente devastados por la pérdida de Matthew. Éramos más que simples compañeros de reparto. Somos una familia. Hay mucho que decir, pero ahora vamos a tomarnos un tiempo para llorar y procesar esta pérdida insondable. Con el tiempo diremos más, cuando podamos. Por ahora, nuestros pensamientos y nuestro amor están con la familia de Matty, sus amigos y todos los que lo amaron en todo el mundo", apuntaron.