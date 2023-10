El equipo de Friends llora a Matthew Perry: "Era la alegría, la luz y la inteligencia cegadora"

MADRID, 30 Oct. (CulturaOcio) -

Tras la inesperada muerte de Matthew Perry, miles de homenajes y condolencias se han sucedido recordando al coprotagonista de Friendes. Entre ellos, destaca el del propio equipo de la legendaria 'sit-com' y sus creadores.

Así, los cocreadores y productores ejecutivos de Friends, Marta Kauffman y David Crane, junto con el productor ejecutivo y director de la serie, Kevin Bright, han emitido comunicado en el que aseguran sentirse "conmocionados y muy, muy tristes por el fallecimiento de nuestro querido amigo Matthew".

"Todavía parece imposible. Todo lo que podemos decir es que nos sentimos bendecidos por haberle tenido como parte de nuestras vidas. Tenía un talento brillante. Es un cliché decir que un actor hace suyo un papel, pero en el caso de Matthew, no hay palabras más ciertas. Desde el primer día que le oímos encarnar a Chandler Bing, no hubo nadie más para nosotros", dicen en su texto en el que agradecen "la alegría, la luz, la inteligencia cegadora" que el fallecido intérprete aportaba "a cada momento, no sólo a su trabajo, sino también en la vida".

"Siempre era la persona más divertida en la habitación. Más que eso, era el más dulce, con un corazón generoso y desinteresado", dice el trío de creadores que termina su homenaje enviando "todo nuestro amor a su familia y amigos".

Y de entre los miles de homenajes, uno de los más sencillos y conmovedores ha sido el del equipo detrás de Friends. La cuenta oficial de la comedia que definió una época y convirtió a Perry y a sus compañeros de reparto en estrellas globales, ha publicado una foto de Perry en su cuenta de Instagram.

La imagen, del actor en solitario, viene acompañada de un escueto pero sentido mensaje: "Estamos devastados al enterarnos del fallecimiento de Matthew Perry. Fue un verdadero regalo para todos nosotros. Nuestro corazón está con su familia, seres queridos y todos sus fans".

Por su parte, su compañera de reparto Maggie Wheeler, que interpretó a la histriónica Janice Hosenstein, el interés romántico recurrente de Chandler Bing, durante gran parte de la serie, hasta que el personaje comenzó su romance con otra de las protagonistas, Mónica, ha compartido su tristeza por la muerte de Perry. "Qué pérdida. El mundo te echará de menos Mathew Perry. La alegría que trajiste a tanta gente en tu corta vida seguirá viva. Me siento muy bendecida por cada momento que compartimos", dice.

Por su parte, el reparto principal de Friends, formado Jennifer Aniston, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow, David Schwimmer y Courteney Cox, aún no ha emitido ninguna reacción oficial ante el fallecimiento del actor, que fue hallado muerto en la bañera de hidromasaje de su casa de Los Ángeles a las cuatro de la tarde del sábado.

Al parecer, Perry había estado jugando una partida de pickleball antes de relajarse en su jacuzzi. La autopsia al cadáver ya ha sido realizada, pero la oficina forense está a la espera de recibir los análisis toxicológicos para determinar de forma oficial causa de la muerte del actor.