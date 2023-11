La razón por la que Matthew Perry estuvo a punto de no ser Chandler en Friends

MADRID, 1 Nov. (CulturaOcio) -

Matthew Perry saltó a la fama por interpretar en la serie de Friends al irreverente Chandler Bing en Friends. Sin embargo, el actor, que falleció el pasado sábado a los 54 años en su casa de Los Ángeles por un posible ahogamiento, estuvo a punto de no poder participar en la legendaria ficción televisiva.

La noticia sobre el trágico fallecimiento de Perry a causa de un posible ahogamiento cogió por sorpresa tanto a los fans de Friends como a sus propios compañeros de reparto en la serie. Tras la autopsia realizada por la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles, todavía están pendientes los resultados de los análisis toxicológicos para dictaminar la causa de la muerte del actor, que en 2022 publicó sus memorias, Friends, Lovers and the Big Terrible Thing (Amigos, amantes y aquello tan terrible).

Entre sus páginas relata que a punto estuvo de rechazar su icónico papel de Chandler Bings en Friends para protagonizar otra sitcom (comedia de situación) televisiva llamada LAX 2194 e iba a contar también en su reparto con Kelly Hu y Ryan Styles. Esta serie de humor con tintes de ciencia ficción ambientada en el año 2194, tenía por protagonistas a los responsables de los equipajes del aeropuerto de Los Ángeles y seguía su día a día relacionándose con alienígenas.

Fue en aquel momento cuando a sus manos llegó el guion de Friends, que por entonces se titulaba 'Friends Like Us'. Y según él mismo explica en su libro, cuando lo leyó "fue como si alguien me hubiera seguido durante un año, robando mis chistes, copiando mis gestos, calcando mi visión de la vida, hastiada del mundo, pero ingeniosa. Un personaje en particular me llamó la atención: no es que pensase que podía interpretar a 'Chandler', yo era Chandler".

A expensas de los incesantes ruegos de su agente para acudir a la audición, Perry se encontraba ya comprometido con LAX 2194, lo que impedía que aceptase más papeles. Esto propició que, a su amigo, Craig Bierko no solo le ofreciesen el papel de Chandler Bing, sino protagonizar la comedia televisiva Best Friends. Y le pidió consejo tanto a él como a otro amigo mutuo, Hank Azaria (Los Simpson) quien optó en dos ocasiones al papel de Joey Tribbiani.

"Los tres leímos esos dos guiones aquella mañana, aunque yo ya me sabía 'Friends Like Us' de memoria, y estaba claro que debía escoger. Estaba hundido porque sabía que era Chandler, pero tampoco era un capullo. Me destrozaba. Pero los dos le dijimos a Craig que hiciese 'Friends Like Us'", sentenció Perry en sus memorias. Para sorpresa de todos, Bierko se decantó por protagonizar Best Friends en lugar de Friends Like Us, dejando el campo despejado para que Perry pudiese optar al papel de Chandler. Algo que ocurrió después de que LAX 2194 no siguiese adelante, permitiéndole hacer la audición y conseguir el papel de Chandler Bing en Friends.