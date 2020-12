The Mandalorian ¿Por qué hay mandalorianos que no pueden quitarse el casco jamás?

¿Por Qué The Mandalorian No Puede Quitarse El Casco Jamás?

MADRID, 14 Dic. (CulturaOcio) -

El episodio 15 (2x07) de The Mandalorian, titulado 'El creyente', supuso un punto de inflexión en la historia del mandaloriano protagonista. Ha sido el único capítulo de la serie hasta ahora en el que no ha aparecido Baby Yoda, centrándose por completo en Din Djarin y los sacrificios que ha tenido que hacer para rescatar al niño. Pero, ¿cuál es la verdadera razón de que Mando no pueda quitarse el casco y mostrar su rostro?

(( AVISO: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS ))

El punto culminante en el episodio 15 de The Mandalorian es el momento en el que Din Djarin decide quitarse el casco delante de unos oficiales del Imperio para poder acceder a la terminal de datos con el reconocimiento facial. El problema es que, haciéndolo, viola una de las normas más importantes del credo mandaloriano: no enseñar la cara jamás a ningún ser vivo.

El propio Mando explicó en un capítulo de la 1ª temporada que si alguien le veía alguna vez la cara ya no podría volver a lucir la armadura completa con orgullo, ya que se habría desviado del Camino del Mandalore. Con este gesto en contra de sus propias creencias Din Djarin demuestra hasta qué punto le importa el pequeño Grogu, cuya seguridad se ha convertido en su razón de ser.

En una entrevista previa al estreno del episodio, el actor Pedro Pascal ya reveló que el 2x07 era el capítulo en el que más había demostrado su presencia en el set, ya que la interpretación de Mando suele ser una combinación de la voz del actor junto al trabajo de especialistas y dobles para las escenas de acción. Y lo que es más importante, durante toda la 2ª temporada se han estado dando pistas que adelantaban este trascendental momento.

LOS HIJOS DE LA GUARDIA

Desde el principio de la serie, se ha dejado claro que la estricta educación de Din Djarin en el credo de Mandalore es uno de los rasgos principales de su carácter. Pese a no ser nativo del planeta mandaloriano, fue rescatado por el credo cuando era niño, y apenas era un adolescente cuando empezó a llevar el casco. Desde entonces, no había vuelto a mostrar su rostro a nadie.

Mientras que esto se dejó muy claro en la 1ª temporada, en los nuevos episodios han aparecido otros personajes como Bo-Katan que también son Mandalorianos pero sí se quitan el casco. La cazarrecompensas le explicó que esto se debe a que Din Djarin forma parte de los Hijos de la Guardia, una de las religiones más fanáticas dentro su cultura. "Su objetivo es restablecer el antiguo camino", explica Katan.

La pregunta es, ahora que Mayfeld y varios soldados imperiales le han visto la cara, ¿qué va a hacer Mando? ¿Podrá seguir llevando su ya icónico casco, o al infringir las normas del credo no podrá volver a ponérselo, como él mismo dijo en la 1ª temporada? ¿O quizás todos los que le han visto la cara murieron en la base imperial, salvo Mayfeld, y todo se quedará en un secreto?

Lo que está claro es que este ha sido un momento crucial para in Djarin, que demuestra hasta qué punto su carácter y sus prioridades han cambiado a lo largo de su accidentado viaje con Grogu. Lo que haga a continuación, además de rescatar al pequeño de las garras de Moff Gideon, es un misterio. Pero desde luego, Mando ya no volverá a ser el mismo nunca más, para bien o para mal.

El episodio final de la 2ª temporada de The Mandalorian se estrena en Disney+ el próximo viernes, 18 de diciembre.