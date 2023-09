Lars Mikkelsen vaticina el futuro de Thrawn en Star Wars tras su regreso en Ahsoka

MADRID, 22 Sep. (CulturaOcio) -

De entre los múltiples fichajes que Star Wars ha llevado a cabo para la serie de Ahsoka, el de Lars Mikkelsen como Gran Almirante Thrawn es uno de los más celebrados. El aclamado actor, además, sugiere que el villano podría tener un recorrido mucho más largo en Star Wars una vez que la serie termine. "Las posibilidades son enormes, ¿verdad?", comentaba el danés.

En una entrevista concedida a CulturaOcio.com durante la Star Wars Celebration 2023 celebrada en abril, Mikkelsen habló sobre el futuro de Thrawn, que acaba de regresar a la franquicia después de muchos años en el exilio. En aquel evento se confirmó su presencia en Ahsoka, aunque los fans vieron rápidamente potencial para algo más grande.

"Tendré que dejaros con el interrogante sobre eso. Quiero decir, creo que ni siquiera yo lo sé... Pero las posibilidades son enormes, ¿verdad?", señalaba entonces el actor. Uno de los mayores rumores sobre Thrawn apunta a que será el villano principal de la próxima película dirigida por Dave Filoni, director creativo de Lucasfilm y creador de Ahsoka. Por tanto, y dadas las palabras de Mikkelsen, parece muy probable que su regreso será muy importante para los próximos años de la saga galáctica.

En realidad, Mikkelsen conoce a la perfección al personaje. Aunque el Gran Almirante Thrawn apareció por primera vez en la década de los 90, cuando Disney rehizo el canon, todas sus historias quedaron marginadas en el universo expandido de Legends. Pero con la serie de animación Star Wars: Rebels regresó a la historia oficial de la franquicia. Y fue el propio actor quien le prestó voz al personaje hasta su final en 2018.

"¿ALGUNA VEZ HAS IDO A LOS ÁNGELES?"

El intérprete, además, también ha desvelado cuándo se enteró por primera vez de los planes para llevar al personaje a la imagen real. "En la última temporada que hicimos de Rebels, Dave [Filoni] me lo sugirió. Me dijo: '¿Alguna vez has ido a Los Angeles?' Le respondí: 'No, no, nunca'. Y me contestó: 'Bueno, vamos a ver si podemos hacer que ocurra'", cuenta Mikkelsen.

"Esa frase se me quedó grabada en la mente. '¿Qué quería decir con eso?' Y como dos años o dos años y medio después, me llamó para hacer Ahsoka y dije: 'Pues claro'. Siempre había querido conocerle en persona, porque siempre hacíamos nuestras reuniones por Skype. Y así es como pasó", sentencia el actor.

El destino de Thrawn todavía está en el aire. Mikkelsen acaba de debutar en el sexto episodio de Ahsoka, pero se desconoce si los planes del villano llegarán o no a buen puerto. Algo que se descubrirá en los dos últimos capítulos, que se estrenan el 27 de septiembre y el 4 de octubre. En caso de salirse con la suya, probablemente se podrá volver a ver al actor en otros proyectos de Star Wars.