Kevin Costner desmonta mitos de El Lejano Oeste en la nueva docuserie de DMAX

Archivo - El lejano oeste con Kevin Costner, la docuserie que desmonta los mitos de la frontera americana, llega a DMAX - DMAX - Archivo

MADRID, 13 Nov. (CulturaOcio) -

El Lejano Oeste con Kevin Costner aterriza este lunes 16 de diciembre a las 22:30 horas en DMAX. La docuserie, presentada y producida por el legendario actor de Bailando con Lobos o Los intocables de Eliot Ness, pretende descubrir al público cómo la expansión de los colonos hacia los territorios indígenas de Norteamérica forjó las bases de lo que hoy se conoce como Estados Unidos.

A Costner le acompaña la historiadora ganadora del Premio Pulitzer Doris Kearns Goodwin, que formará parte de la producción ejecutiva de la serie. Su participación ayuda a enmarcar el relato más allá de una única figura o de una mitología nacional, y a cuestionar los mitos que todavía influyen en la imaginación colectiva sobre el Oeste.

Con una mirada que abarca desde finales del siglo XVIII hasta finales del XIX, El Lejano Oeste con Kevin Costner presenta la frontera como un territorio disputado, no como un paisaje vacío a la espera de ser colonizado. Además, plantea una pregunta que recorrerá sus ocho episodios: ¿quién puede reclamar la tierra y quién se ve obligado a pagar por esa reclamación?

KEVIN COSTNER DESTAPA LOS CONFLICTOS QUE FORJARON EL SALVAJE OESTE

Entre las historias que aborda la producción destaca la resistencia de las naciones indígenas frente al avance estadounidense en dirección a la frontera del Pacífico. La serie reconstruye la victoria de la Confederación del Noroeste, frente al ejército de Estados Unidos. Además, se adentra en la lucha comanche por su territorio a través de la historia de Cynthia Ann Parker, secuestrada de niña y separada años después de la familia con la que había crecido.

Este recorrido por el Lejano Oeste aborda también algunos de los conflictos que anticiparon y acompañaron la transformación del país. Por ejemplo, la violencia desatada en Kansas en torno al debate sobre la esclavitud, con el abolicionista John Brown dispuesto a luchar por un futuro sin ella, o la pugna entre pequeños ganaderos y grandes terratenientes en el valle del río Powder, que desembocó en la guerra del condado de Johnson.

Para contar esta historia, El Lejano Oeste con Kevin Costner se vale de imágenes históricas, recreaciones dramáticas y entrevistas con historiadores y académicos, que otorgan peso físico al pasado. Así, la narración de Costner proporciona un hilo conductor constante, mientras que los paisajes abiertos, el polvo, las armas, las carretas y los asentamientos abarrotados hacen tangible la frontera.