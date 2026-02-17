Kevin Costner insiste en el wéstern con The Gray House, su nueva serie

Archivo - Kevin Costner, sobre el final de Yellowstone: "Deberíamos estar todos en la cárcel" - SKYSHWOTIME - Archivo

MADRID, 17 Feb. (CulturaOcio) -

Tras el tropiezo de Horizon: An American Saga, Kevin Costner insiste en el wéstern con The Gray House, serie basada en "la historia real de las mujeres que construyeron una de las redes de espionaje más efectivas de la Guerra Civil estadounidense".

El proyecto, que produce junto a Morgan Freeman, pero no protagonizan, llega a Prime Video el 26 de febrero, y su responsable ha detallado hasta qué punto Costner intervino en el desarrollo y la revisión del guion.

"Kevin [Costner] desmenuzó el guion y tuvo discrepancias con el equipo de guionistas de la serie. Fue un supervisor muy exigente que revisó el guion línea por línea", afirma Leslie Grief, coguionista de The Gray House, en una entrevista con Screen Rant. El escritor asegura que tanto el protagonista de Yellowstone como Freeman "no iban a limitarse a estampar su nombre en el proyecto", sino que estuvieron muy comprometidos con el mismo.

"No necesitaban el trabajo. No necesitaban el dinero. Querían contar una historia importante, y los dos estuvieron muy implicados", añade Grief sobre el papel de Costner y Freeman en el desarrollo de una ficción histórica cuyos ocho episodios se estrenarán de forma simultánea en la plataforma de streaming.

"Una socialité de Virginia, su madre, una mujer con memoria fotográfica que fue esclavizada y la cortesana más infame de Richmond transforman una operación del Ferrocarril Subterráneo en una red de inteligencia de alto riesgo que ayudó a cambiar el curso de la historia estadounidense", reza la sinopsis oficial de la serie.

The Gray House está protagonizada por Mary-Louise Parker (Weeds), Daisy Head (Sombra y hueso), Amethyst Davis (Parentesco) y Ben Vereen (Raíces). El guion corre a cargo de Leslie Greif (Hatfields & McCoys), Darrell Fetty (Hatfields & McCoys) y John Sayles (Lone Star), con Roland Joffé (La misión) al frente de la dirección de todos los capítulos.