La serie de Tomb Raider protagonizada por Sophie Turner confirma su reparto con Sigourney Weaver y Jason Isaacs

MADRID, 7 Ene. (CulturaOcio) -

Hace unos meses se daba a conocer que Sophie Turner, la actriz que encarnara a Sansa Stark en Juego de tronos, era la elegida para protagonizar la serie de Tomb Raider que prepara Amazon MGM Studios. Ahora, la ficción, que cuenta con Phoebe Waller-Bridge (Fleabag), como creadora, guionista y productora ejecutiva, ha anunciado oficialmente otros importantes miembros del reparto y sus respectivos papeles.

Ya se sabía que Sigourney Weaver y Jason Isaacs formaban parte del proyecto, pero la nueva publicación de la productora ha revelado al fin los personajes a los que darán vida. Mientras que Isaacs se pondrá en la piel del tío de Lara Croft, Atlas DeMornay, una figura que ya aparecía en los videojuegos, Weaver interpretará a una de las nuevas adiciones al universo de Tomb Raider como Evelyn Wallis, "una mujer misteriosa y ambiciosa que está dispuesta a explotar el talento de Lara".

También encarnarán a personajes del canon preexistente Martin Bobb-Semple, que será Zip, el viejo amigo y asistente técnico de Lara y Bill Paterson, que será Winston, mayordomo de la familia Croft.

En cuanto a nuevos personajes, aparte del de Weaver, la ficción presentará a Gerry, piloto personal de Lara y encargado de recoger los aperitivos, al que dará vida Jack Bannon; David, "un agotado funcionario del gobierno que se ve envuelto en el insólito mundo de Lara" y estará interpretado por John Heffernan; Francine, "la directora de promoción del Museo Británico, centrada exclusivamente en recaudar fondos y copas de champán", encarnada por Celia Imrie y Thomas Warner, "un alto funcionario del Gobierno al que se ha llamado para limpiar un desastre monumental", al que pone rostro Paterson Joseph.

Otros nuevos personajes incluyen a Sasha (Sasha Luss), "una nueva adversaria feroz y profundamente competitiva de Lara"; Georgia (Juliette Motamed), "una conservadora del Museo Británico dedicada y rigurosa, que se dedica a la 'correcta' conservación de la historia" y Lukas (August Wittgenstein), "un saqueador ilegal que comparte historia con Lara en más de un sentido".

“Tomb Raider cuenta con una gran cantidad de personajes icónicos. Estoy encantada de haber podido llevar a la pantalla a algunos de los favoritos tanto personales como de los fans, y al mismo tiempo presentar a algunos nuevos granujas creados por nosotros. ¡Ni en mis mejores sueños me imaginé este reparto!”

“Tomb Raider siempre se ha caracterizado por su narrativa audaz y sus personajes inolvidables, y estos nuevos miembros del reparto aportan una profundidad y una solemnidad increíbles a la serie. Con talentos como Sigourney Weaver y Jason Isaacs uniéndose al elenco, estamos elevando este mundo de formas nuevas y emocionantes, y no podemos esperar a que nuestra audiencia global de Prime Video descubra este próximo capítulo de Tomb Raider”, haseñalado Peter Friedlander, Head of Amazon MGM Studios.

Por su parte, aprovechando el nuevo anuncio, Turner ha asegurado ser fan de la franquicia y del personaje al que dará vida, tomando el testigo de Angelina Jolie, que interpretó a la aventurera en dos películas estrenadas en 2001 y 2003, y Alicia Vikander, que la encarnó en el reboot de 2018. "Siempre me ha parecido una mujer muy valiente en un mundo dominado por los hombres. ¡Es un gran ejemplo a seguir para las mujeres!", ha señalado.