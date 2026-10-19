Jude Law encarnará a un legendario entrenador del Liverpool en la nueva serie de Jack Thorne, creador de Adolescencia

Jude Law encarnará a un legendario entrenador del Liverpool en lo nuevo de Jack Thorne, creador de Adolescencia - CONTACTO

MADRID, 19 Oct. (CulturaOcio) -

Jude Law dará vida a Bill Shankly, icónico entrenador del Liverpool FC, en una serie capitaneada por Jack Thorne, cocreador de Adolescencia junto a Stephen Graham. La ficción narrará el ascenso al estrellato del Liverpool, que en los años 60 pasó de ser un equipo en apuros a ganar reconocimiento internacional y millones de seguidores en todo el mundo.

En 2024, el propio club deportivo anunció que estaban trabajando en un proyecto junto a A24 que, además de películas, ha producido series como Euphoria, Bronca o Margo tiene problemas de dinero. Sin embargo, Deadline ha informado ahora de que la productora ya no está involucrada en la serie del Liverpool FC.

El protagonista de El mago del Kremlin y de series como Black Rabbit o Star Wars: Tripulación perdida dará vida en la ficción a Shankly, fallecido en 1981 a los 68 años. El entrenador estuvo al frente del Liverpool durante su ascenso hasta conquistar hitos como la antigua Copa de la UEFA, conocida ahora como la Europa League. La serie explorará este periodo crucial en la historia del club, que a día de hoy se ha consolidado como una de las instituciones deportivas más prestigiosas del mundo, con la explosión cultural y musical de los años 60 como telón de fondo.

Según informa Deadline, Thorne se ha encargado de escribir los dos primeros episodios de la ficción. Actualmente, el productor Tom Werner y su equipo se encuentra en conversaciones con plataformas de streaming y cadenas de televisión para concretar la distribución de la serie, que se rodará en Liverpool y Anfield, sede histórica del club.

JUDE LAW INTEPRETARÁ A BILL SHANKLY EN LA ÉPOCA DORADA DEL LIVERPOOL FC

Werner, presidente del Liverpool FC desde 2010 y productor de series como El show de Bill Cosby, Roseanne o, más recientemente, Un mundo diferente, aventura que la serie podría convertirse en el nuevo The Crown. "Es una historia sobre la familia y las relaciones vista a través del prisma de un club de fútbol", ha explicado en declaraciones a Deadline.

"Bill Shankly entendió que no se trataba solo de encontrar a los mejores jugadores para el equipo. Se trataba de forjar un vínculo con la afición", sostiene, incidiendo en que "la relación entre el club y sus seguidores es realmente única".

"Si conseguimos plasmar eso en una miniserie que empiece con Bill Shankly y continúe a lo largo de su trayectoria, podremos abordar temas como los Beatles", afirmó, añadiendo que, si el proyecto tuviera éxito y continuara con una segunda temporada, podría abordar acontecimientos como la tragedia de Hillsborough, donde murieron casi un centenar de personas y más de 750 resultaron heridas a causa de una avalancha de aficionados.