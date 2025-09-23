¿Habrá temporada 2 de Black Rabbit en Netflix?

MADRID, 23 Sep. (CulturaOcio) -
Black Rabbit, serie protagonizada por Jude Law y Jason Bateman, aterrizó hace apenas una semana en Netflix con sus ocho episodios, colocándose entre lo más visto de la plataforma. Y aunque la ficción ofrece un final perfectamente cerrado para sus personajes, nunca está de más preguntarse si la serie seguirá adelante con una segunda temporada, una posibilidad sobre la que los mismos creadores han hablado.
((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))
"La idea siempre fue que fuera una serie limitada por varias razones", expresó Kate Susman en declaraciones a The Wrap, revelando por otro lado que ni ella ni Zach Baylin han descartado regresar a ese mundo para contar otra historia.
"En cuanto llegamos al plató y nos dimos cuenta de lo que teníamos con el equipo y lo que habíamos conseguido reunir con el reparto y el equipo de producción, todo el mundo pensó: '¿Por qué vamos a terminar esto? Es algo bueno lo que hemos conseguido aquí'", señaló la creadora, asegurando además que todavía quedan muchas tramas que le gustaría seguir.
Y es que, aunque la historia de los dos hermanos en los que se centra Black Rabbit parece haber terminado, con el suicidio de Vince (Bateman) y lo que parece ser una segunda oportunidad para Jake (Law), la serie tiene muchos otros personajes en los que profundizar, como el prestamista Joe Mancuso (Troy Kotsur).
"¡Quiero saber qué pasa con Mancuso!", señaló Susman. "Creo que hay un sinfín de ramificaciones que podríamos explorar", añadió la creadora.
Por su lado, Baylin también se mostró interesado en regresar al mundo de Black Rabbit. "Esperemos que la gente vea la serie y le guste", expresó, apuntando que entonces quizá puedan "explorar algunas de esas otras vías".
En cuanto a Netflix, la plataforma todavía no ha dado luz verde a una segunda temporada de Black Rabbit algo que, teniendo en cuenta su reciente estreno, tampoco resulta determinante para la serie.