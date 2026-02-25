The Hack, la nueva serie del creador de Adolescencia, llega a Filmin

The Hack, la nueva serie del creador de Adolescencia, ya tiene fecha de estreno en Filmin - FILMIN

MADRID, 25 Feb. (CulturaOcio) -

El próximo martes 3 de marzo llega a Filmin The Hack, la nueva serie de Jack Thorne, cocreador de Adolescencia junto a Stephen Graham. Protagonizada por David Tennant (Doctor Who) y Robert Carlyle (Trainspotting), la ficción basa su trama en una historia real: el escándalo de escuchas ilegales, que afectó a actores como Jude Law y Gwyneth Paltrow, y el asesinato sin resolver del detective que investigaba el caso.

La serie se estrenará en dos partes: la primera llegará a Filmin el 3 de marzo, mientras que la segunda aterrizará en la plataforma una semana después, el 10 de marzo. Según el creador de la ficción, la forma en que se entrelazan ambas partes también es clave en la historia. "¿Por qué no buscamos un conjunto de estilos totalmente distintos para ambos episodios, de modo que al principio no parezca que encajan?", rememora Thorne en declaraciones proporcionadas por Filmin.

"Esta era de la posverdad en la que vivimos es resultado de que la gente haya contaminado la idea de la verdad. Eso es lo que ocurrió aquí. Hubo una manipulación de la verdad. Nick lo dice en la escena final: una vez que dejas de luchar por la verdad, la verdad pasa a ser menos importante", señala el cineasta.

The Hack se adentra en dos de los episodios más turbios de la reciente historia británica: el escándalo de las escuchas telefónicas del tabloide británico News of the World y el asesinato nunca resuelto del detective privado Daniel Morgan. Durante años, periodistas y detectives hackearon buzones de voz de famosos y políticos, ente los que se encontraban el vice primer ministro John Prescott, el entonces alcalde de Londres Boris Johnson, la modelo Elle MacPherson o los actores Jude Law y Gwyneth Paltrow, entre otros.

Aún continúa sin resolver el asesinato del detective Daniel Morgan que apareció muerto a hachazos en un aparcamiento, en un caso marcado por la mala praxis policial, la desaparición de pruebas y los vínculos entre agentes corruptos y prensa sensacionalista, que un informe independiente acabaría calificando de "corrupción institucional". Décadas después, ante la inacción de la policía, el reportero de The Guardian Nick Davies decidió investigar los hechos.

"Mientras Nick Davies, reputado periodista de The Guardian, descubre pruebas de pirateo telefónico en un periódico sensacionalista, Dave Cook, un ex detective de policía investiga el asesinato sin resolver de un investigador privado", reza la sinopsis de la serie.

Completan el elenco de The Hack, encabezado por Tennant y Carlyle, Toby Jones, Katherine Kelly, Rose Leslie, Steve Pemberton o Eve Myles, entre otros.

El creador de la ficción destaca el trabajo de los dos protagonistas de la serie, ambos actores escoceses que, pese a haber coincidido mientras se formaban en arte dramático, nunca antes habían colaborado juntos en pantalla. "David Tennant dijo que era el guion más difícil que había tenido que aprender por toda la complejidad que implicaba. Abrirnos camino a través de esa complejidad parecía casi imposible en algunos momentos", admite Thorne. "The Hack es lo más aterrador que he hecho jamás. Y creo que a todos los implicados en este proyecto les resultó muy duro", asegura.