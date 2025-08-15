John Boyega pensaba que Finn se convertiría en jedi en la nueva trilogía de Star Wars y se enfrentaría a Rey

MADRID, 15 Ago. (CulturaOcio) -

La última vez que John Boyega interpretó a Finn en el universo de Star Wars fue en el Episodio IX - El ascenso de Skywalker. El actor asegura ahora que creyó que su personaje estaba destinado a convertirse en Jedi tras El despertar de la Fuerza y que Rey terminaría volviéndose contra él, como Darth Vader/Anakin Skywalker hizo con Obi-Wan Kenobi.

"Me parece que di por sentado que él era sensible a la Fuerza desde el guion de El despertar de la Fuerza, o al menos cuando leí el final del guion de El despertar de la Fuerza", expresó Boyega en declaraciones recogidas por ScreenRant durante la intervención del actor en la Fan Expo Boston. "Pensé que la idea era que hubiera dos Jedi", añadió al respecto.

"En realidad creí que harían con nosotros algo parecido a lo de Obi-Wan y Darth Vader, que nos enfrentaríamos entre nosotros o algo por el estilo", continuó Boyega, dando a entender que, en su visión, Finn y Rey acabarían como enemigos una vez hubiesen dominado la Fuerza en El ascenso de Skywalker. En este punto conviene recordar que esta idea preconcebida de Boyega no era descabellada. Y es que Finn fue capaz de empuñar un sable láser en una escena de El despertar de la Fuerza, donde se enfrentaba fugazmente a Kylo Ren (Adam Driver).

Fan confeso de Star Wars, Boyega ya expresó en 2020 la disconformidad con el tratamiento de su personaje, acusando una clara falta de visión. "Sabían qué hacer con Daisy Ridley, sabían qué hacer con Adam Driver", afirmó entonces a GQ. "Pero cuando se trató de Kelly Marie Tran, cuando se trató de John Boyega, no sabían una mierda", continuó el intérprete.

"Entonces, ¿Qué quieren que diga? Lo que quieren que digas es: 'Disfruté siendo parte de esto. Fue una gran experiencia...' No, no, no. Aceptaré ese trato únicamente cuando realmente sea una gran experiencia", sentenció Boyega. Sin embargo, al margen de sus críticas, el actor continúa siendo un incondicional de Star Wars. "Yo era el que se encargaba de corregir cosas en el set, como los soldados con jets que teníamos en El ascenso de Skywalker. Poe [Dameron] -interpretado por Oscar Isaac- decía 'ahora vuelan', y creí que habían visto a los soldados con jets voladores de la serie animada 'Las Guerras Clon'. Juego a los videojuegos de 'Battlefront'. Tengo una profunda conexión con todo lo relacionado con Star Wars", admitió durante una entrevista con Total Film en 2023.