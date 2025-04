John Boyega denuncia el racismo de Star Wars: "Es una franquicia blanca y elitista"

MADRID, 1 Abr. (CulturaOcio) -

John Boyega dio vida a Finn en Star Wars: El despertar de la Fuerza, papel que posteriormente retomó en Star Wars: Los últimos jedi y Star Wars: El ascenso de Skywalker. El actor ya se ha pronunciado anteriormente sobre el racismo entre el fandom de la saga, algo sobre lo que ha vuelto a hablar en un documental.

El interprete ha hecho una aparición en Number One on the Call Sheet: Black Leading Men in Hollywood en la que ha cargado contra los espectadores y su resistencia a aceptar la diversidad en la saga. "Déjame decirte que Star Wars siempre tuvo la vibra de ser el espacio más blanco y elitista. Es una franquicia tan blanca que la mera existencia de una persona negra en ella ya era algo significativo", declaró.

"Algunos fans de Star Wars intentan decir: 'Bueno, tuvimos a Lando Calrissian y a Samuel L. Jackson'", esgrimió el intérprete, que también criticó el hecho de que los personajes negros no sean aceptados por la audiencia como protagonistas. "Les parece bien que seamos el mejor amigo, pero en cuanto tocamos a sus héroes, en cuanto lideramos, en cuanto abrimos camino, es como: '¡Oh, Dios mío, esto ya es demasiado! ¡Están forzándolo!'", lamentó.

Boyega criticó anteriormente la forma en que la franquicia manejó su personaje, que inicialmente fue presentado como un coprotagonista en El despertar de la fuerza pero que luego fue perdiendo fuerza en Los últimos Jedi siendo incluso menos relevante en El ascenso de Skywalker.

"Lo que le diría a Disney es que no lancen un personaje negro, lo promocionen como si fuera mucho más importante en la franquicia de lo que realmente es y luego lo dejen de lado. No está bien", dijo en una entrevista de 2020 con GQ, donde aseguró que la trilogía le dio "todos los matices" a los personajes de Daisy Ridley y Adam Driver.

Boyega es uno de los actores de Star Wars que han sufrido ataques racistas por parte de los supuestos fans de la franquicia. Kelly Marie Tran, quien interpretó a Rose Tico en Los Últimos Jedi, fue objeto de críticas tras el lanzamiento del filme, mientras que Amandla Stenberg, quien interpretó a las gemelas Osha y Mae en The Acolyte, también se convirtió en el blanco de los haters más reaccionarios.