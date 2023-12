Jennifer Aniston revela cómo fue su última conversación con Matthew Perry el día de su muerte

MADRID, 14 Dic. (CulturaOcio) -

Matthew Perry, el actor que dio vida a Chandler en Friends murió el pasado 28 de octubre a los 54 años. Desde entonces, muchos compañeros de profesión, así como sus familiares y amigos más cercanos le han rendido tributo y dedicado últimas y emotivas palabras. Jennifer Aniston, quien daba vida a Rachel en la serie, ha recordado la última conversación que mantuvo con Perry, el mismo día de su muerte.

"Era feliz. Estaba sano. Había dejado de fumar. Se estaba poniendo en forma. Era feliz...", confesó Aniston a Variety en su primera entrevista tras la muerte del actor. La intérprete remarcó que quería que el mundo recordara a Perry tal como él quería, es decir: "como alguien que vivió bien, amó bien y fue un buscador", según las palabras del propio actor en una entrevista al podcast Q With Tom Power en 2022.

Aunque Rachel y Chandler no tenían la relación más íntima en pantalla de los seis protagonistas de Friends, los actores sí que eran muy cercanos. De hecho, Perry aseguró en su autobiografía que Aniston fue una de las personas que más le ayudó a superar sus problemas de adicción. A este respecto, la actriz hace hincapié en que "estaba realmente sano" cuando habló con él por última vez. Aniston y Perry se estuvieron escribiendo precisamente la mañana del día que este falleció y la intérprete ha apuntado a que "no estaba sufriendo, no estaba luchando".

Aniston ha reiterado lo mucho que echa de menos a su amigo y antiguo compañero de reparto y ha tildado de "hermosa" la efusión de tributos hacia Perry. "Espero que pueda saber que fue amado de una forma que nunca pensó que lo fuera", expresó la actriz.

"También tengo que decir que creo que el dialecto de Matthew Perry, su forma de hablar, creó un mundo totalmente diferente. En cierto modo, nos dejamos llevar por él. Simplemente añadió algo a nuestra alegría", añadió Aniston, reflexionando sobre el papel que su compañero jugó en sus vidas, así como su personaje lo hizo en la de tantos fans por sus sarcásticos comentarios pero gran corazón.

La protagonista de The Morning Show, Reese Witherspoon también dedicó unas palabras a Friends, serie en la que apareció brevemente como hermana de Rachel. "Estabais todos muy unidos. Es increíble lo que nació de esas amistades y cómo os habéis cuidado siempre los unos a los otros durante años y años. Es realmente hermoso y establece unos estándares para nuestro negocio, también, en la manera en que os respetabais mutuamente. Me siento afortunada de haber estado en ese programa y de haber entrado como Alicia en el País de las Maravillas, viendo al reparto más popular hacer todo esto. Recuerdo volver a casa y decir, oh, están en otra liga", dijo en la entrevista con Aniston para Variety.

El cuerpo de Perry fue hallado en el jacuzzi de su domicilio y ni los agentes de policía ni los servicios paramédicos ni tampoco posteriormente los foreneses determinaron oficialmente la causa de la muerte. De hecho, el certificado oficial de defunción de la estrella, que salió a la luz hace semanas, seguía sin señalar el motivo de su fallecimiento.

El Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles emitió el certificado en el que indicaba que se ha realizado la autopsia al cuerpo de Perry y que la causa de la muerte quedaba "diferida" a la espera los resultados de los análisis y el informe toxicológico.