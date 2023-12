Zac Efron rinde un emotivo tributo a Matthew Perry: "Me empujó al siguiente nivel en mi carrera"

MADRID, 14 Dic. (CulturaOcio) -

Zac Efron, que saltó a la fama gracias a la saga High School Musical, ya tiene su estrella en el Paseo de la Fama. El actor ofreció un discurso al recibir el reconocimiento y aprovechó para rendir homenaje a Matthew Perry, fallecido el pasado 28 de octubre a los 54 años.

Efron y Perry coincidieron en 17 otra vez, película de 2009 dirigida por Burr Steers. "Él fue muy amable y generoso conmigo. Fue muy divertido y realmente me impulsó y me motivó de muchas maneras. Realmente me empujó al siguiente nivel de mi carrera. Y por eso, muchas gracias, Matthew. Estoy pensando mucho en ti hoy", afirmó el intérprete.

El actor de Friends expresó su deseo de que sus memorias, Amigos, amantes y aquello tan terrible, dieran pie a un biopic sobre su vida, e incluso afirmó que le gustaría que fuera Efron quien le interpretara. En una reciente entrevista con People, Efron aseguró estar dispuesto a cumplir ese deseo. "Es un honor saber que estaba pensando en mí para interpretarlo. Ya veremos. Sería un honor hacerlo", declaró.

"Él fue un mentor para mí e hicimos juntos una película realmente genial. Le admiraba, aprendí el ritmo cómico de ese tipo. Quiero decir, cuando estábamos filmando 17 otra vez, fue muy surrealista para mí mirar al otro lado y tenerlo allí, porque aprendí mucho de él, de toda su vida", agregó.

La reportera Athenna Crosby, que fue fotografiada cenando con Perry un día antes de su muerte, confirmó anteriormente a People que la estrella "quería hacer una película biográfica sobre su vida" y "quería a Zac Efron, que en realidad ya le interpretó, para que le volviera a interpretar porque dijo que hizo un muy buen trabajo".