Nace la Matthew Perry Foundation para ayudar a luchar contra la adicción a las drogas

MADRID, 4 Nov. (CulturaOcio) -

Matthew Perry falleció de forma inesperada el 28 de octubre a los 54 años. Tras la muerte del protagonista de Friends, sus familiares y allegados han puesto en marcha una fundación en su honor para ayudar a luchar contra la adicción a las drogas.

"Con el espíritu del compromiso de Matthew Perry de ayudar a otras personas que luchan contra la enfermedad de la adicción, nos embarcamos en un viaje para rendir homenaje a su legado al establecer la Matthew Perry Foundation, guiados por sus propias palabras y experiencias e impulsados por su pasión por marcar la diferencia en tantas vidas como sea posible", reza un comunicado emitido por la organización con motivo de su lanzamiento.

Perry ya afirmó que, más allá de Friends, su objetivo era contribuir a la lucha contra las drogas. "Lo mejor de mí, sin excepción, es que si alguien viene y me dice: 'No puedo dejar de beber, ¿puedes ayudarme?', puedo decir 'sí', seguir adelante y hacerlo. Cuando muera, no quiero que Friends sea lo primero que se mencione. Quiero que eso sea lo primero que se mencione. Y viviré el resto de mi vida demostrándolo", contó en el podcast Q With Tom Power.

Por su parte, la cocreadora de Friends, Marta Kauffman, concedió recientemente una entrevista a Today en la que reveló que habló con Perry dos semanas antes de su muerte. "Él estaba feliz y alegre. No parecía agobiado por nada. Estaba en un muy buen punto. Parecía mejor de lo que le había visto en mucho tiempo. Me emocionó mucho ver eso. Estaba emocionalmente en un buen lugar. Tenía buen aspecto. Dejó de fumar. Sí, estaba sobrio. Aprendió cosas a lo largo de esto y lo que aprendió más que nada es que quería ayudar a otros adictos, y eso le dio un propósito", expuso.