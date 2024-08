Jenna Ortega y Glen Powell protagonizarán lo nuevo de J.J. Abrams

MADRID, 6 Ago. (CulturaOcio) -

Jenna Ortega, que compartirá protagonismo con Michael Keaton y Winona Ryder en la secuela de Bitelchús, que llegará a los cines el próximo 6 de septiembre, se encuentra negociando su fichaje en la nueva película de J.J. Abrams (Star Wars: El ascenso de Skywalker). Un filme que protagonizará junto a Glen Powell (Twisters).

Según recoge Deadline, tanto Ortega como Powell están cerca de cerrar las negociaciones con Warner Bros. para protagonizar el nuevo proyecto cinematográfico de Abrams, cuya trama y título aún se desconocen.

Hasta el momento, lo único que se sabe es que el cineasta, responsable de resucitar en la gran pantalla sagas como Star Wars y Star Trek, será quien firme el guion. Además, Abrams también ejercerá como productor del filme a través de su compañía, Bad Robot, con la que ya produjo, entre otros muchos títulos, Super 8, la saga Cloverfield o series como Westworld, Alias y Perdidos.

Es de esperar que esta película también sea la primera que dirija desde que se pusiera al frente del Episodio IX de Star Wars: El ascenso de Skywalker, que vio la luz en 2019. Es decir, que este proyecto cinematográfico supondrá el regreso de Abrams como director tras un lustro.

En lo que respecta a Ortega, a la actriz no le faltan proyectos en su agenda. Y es que, además de protagonizar la temporada 2 de Miércoles, cuyo rodaje comenzó a finales del pasado mes de abril, también tiene, entre otros proyectos, la cinta de Taika Waititi (Thor: Love and Thunder) Klara and the Sun, mientras que Powell se pondrá a las órdenes de Edgar Wright (Baby Driver) en el remake de Perseguido, el filme de ciencia ficción que Arnold Schwarzenegger protagonizó a finales de los 80.