Los Jedi y los Sith han desaparecido en el épico tráiler de Star Wars: Visions Presents - The Ninth Jedi - DISNEY+

MADRID, 3 Jul. (CulturaOcio) -

Star Wars regresa este 5 de agosto a Disney+ con Visions Presents: The Ninth Jedi, una nueva serie de anime independiente basada en varios de los episodios más aclamados de Visions. A modo de aperitivo, la plataforma ha lanzado un épico adelanto en el que unos Jedi casi extintos luchan en nombre de la justicia en una galaxia sumida en el caos por una terrible era de conflictos.

"Los Jedi y los Sith han desaparecido. Una terrible era de conflictos sume ahora a la galaxia en el caos", relata una voz en off al inicio del adelanto. Seguidamente, Margrave Juro le pide a Lah Kara que se una como Jedi.

UN VILLANO QUE ES MÁS DE LO QUE APARENTA

Instantes después, una escena descubre a una inquietante figura que responde al nombre de Nawaan. "Yo pondré orden en el caos que nos rodea", afirma, al tiempo que Ethan descubre que planean usar los cristales Kyber para construir un formidable arma con la que destruir planetas.

Sin embargo, Nawaan es mucho más de lo que aparenta y sorprende a Lah Kara con el sable de luz que construyó su padre, Lord Zhima. "¿De verdad te guía la Fuerza? ¿Cuántas personas has matado en nombre de la justicia?", le pregunta su adversario a la joven Jedi, sorprendiéndola.

Kenji Kamiyama (El Señor de los Anillos: La guerra de los Rohirrim) y Shunsuke Tada (Dragon Academy) son los directores de Star Wars: Visions Presents - The Ninth Jedi. La serie está basada en el episodio El noveno Jedi de la primera temporada de Visions, cuya historia ya tuvo continuidad en el tercer capítulo de su tercera entrega.