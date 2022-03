Janet Hubert, la tía Viv de El Príncipe de Bel-Air, defiende a Will Smith: "A veces tienes que devolver la bofetada"

MADRID, 29 Mar. (CulturaOcio) -

Janet Hubert, la actriz que encarnó a la mítica tía Viv en las tres primeras temporadas de El Príncipe de Bel-Air, ha defendido al que fuera su sobrino en la ficción, Will Smith, tras el altercado protagonizado en la gala de los Oscar donde abofeteó a Chris Rock.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz ha mostrado su apoyo al actor después de que Smith agrediera públicamente a Rock a raíz de una broma sobre la alopecia de su esposa Jada Pinkett Smith.

"MUY ORGULLOSA DE TI", Sí, no hay demasiadas cosas que uno pueda soportar... a veces tienes que devolver la bofetada. Celebrar la victoria... no importa nada más", asegura Hubert.

"Ambas acciones fueron erróneas, pero Chris se pasó. Lo conocí una vez... y ya fue suficiente para mí... muy mezquino", prosiguió la actriz en su mensaje, defendiendo así la reaccón de Will Smith después de que Rock hiciera un chiste sobre la alopecia de Jada Pinkett-Smith y gozosa de que el actor lograse hacerse con el Oscar por su interpretación en El método Williams.

Hubert dio vida a la tía Viv en las tres primeras temporadas de El Príncipe de Bel-Air y después fue reemplazada por Daphne Maxwell Reid. La actriz publicó en 2009 sus memorias, en las que relataba su difícil salida de la serie y culpaba directamente a Smith de lo ocurrido. Tras años sin hablar, ambos actores firmaron la paz y en el especial emitido por HBO Max en 2020 explicaron por qué se distanciaron durante el rodaje e iniciaron una guerra que terminó con la salida de la actriz de la serie.

Y si bien Hubert ha salido en defensa de su antiguo compañero de reparto, y Chris Rock ha decidido no presentar cargos de agresión contra el actor, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood sí ha anunciado la apertura de una investigación formal que podría entrañar sanciones para Smith, aunque no es nada probable que le retiren el Oscar a mejor actor que recibió por su trabajo en 'El método Williams'.

Smith ha lanzado un comunicado a través de su cuenta de Instagram en el que además de reiterar sus disculpas a la Academia se ha disculpado con Rock: "Me gustaría disculparme públicamente contigo, Chris. Estaba fuera de lugar y me equivoqué. Estoy muy avergonzado y mis acciones no fueron un reflejo del hombre que quiero ser", afirma Smith.