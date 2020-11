Will Smith y 'la tía Viv' firman la paz en la reunión de El príncipe de Bel-Air

MADRID, 19 Nov. (CulturaOcio) -

Casi 25 años después de su final, los protagonistas de El príncipe de Bel-Air se han vuelto a ver las caras en un especial sin guion emitido por HBO Max. Esta reunión ha sido la ocasión perfecta para olvidar viejas rencillas y enfrentamientos del pasado. Así, años después Will Smith y Janet Hubert han firmado la paz y han explicado por qué se distanciaron durante el rodaje e iniciaron una guerra que terminó con la salida de la actriz de la serie.

Hubert dio vida a la tía Viv en las tres primeras temporadas de El Príncipe de Bel-Air. Posteriormente fue reemplazada por Daphne Maxwell Reid. La actriz publicó en 2009 sus memorias, en las que relataba su difícil salida de la serie y culpaba directamente a Smith de lo ocurrido.

"Como familia, tenemos nuestras cosas de las que hablamos, y tenemos nuestras cosas de las que no hablamos", aseguró Smith durante uno de los momentos de la reunión. El resto del reparto parece visiblemente preocupado, mientras que el actor continúa explicándose. "En realidad, juntos, nunca hablamos públicamente sobre Janet y lo que sucedió. No podría celebrar los 30 años de El príncipe de Bel-Air sin encontrar una manera de celebrar a Janet", afirmó.

A continuación, el especial incluye un segmento pregrabado en el que ambos intérpretes se sientan a discutir lo ocurrido. "Solo quería saber una cosa: ¿por qué? ¿Por qué tanto tiempo? Vosotros llegasteis muy lejos. Perdí tanto. ¿Cómo nos recuperamos de esto?", dijo Hubert, que no pudo contener las lágrimas.

"Durante esa tercera temporada, cuando me quedé embarazada, sucedieron muchas cosas en mi vida y también en la vida de Will. Hubo algunas fricciones porque estaba embarazada y mi vida privada no era nada buena. Ya no me reía, sonreía y bromeaba porque pasaban cosas que nadie sabía. El elenco no tenía idea de lo que estaba pasando", confesó la actriz.

"Durante su embarazo, no fui sensible", reconoció Smith que reconoce que por aquel entonces, con apenas 21 años, era muy inmaduro. "No lo percibí. Ahora que he tenido tres hijos, aprendí algunas cosas que no sabía en ese momento y las haría de manera muy diferente. Amito que en algunos momentos se lo puse muy difícil a Janet", admitió.

"Me ofrecieron un contrato realmente malo en la tercera temporada. Dijeron: 'Tienes dos meses y dos semanas de trabajo y no puedes trabajar en ningún otro lugar'. Eso significaba que me recortaron el salario. Tenía un recién nacido y un marido que estaba sin trabajo, así que dije que no. No acepté su oferta. Nunca me despidieron. Esa fue una falsedad que se difundió y se dio por sentada. Estaba atrapada. ¿Qué más podía hacer? Entonces me dijeron: 'Muy bien, vamos a cambiar tu personaje'. Y yo dije: 'Está bien'. ¿Qué puedo decir? Me sentí profundamente herida", rememoró.

"Tenía 21 años. Todo suponía una amenaza para mí. He tenido hijos, me he divorciado, estoy en mi segundo matrimonio. Puedo ver ahora el nivel de dolor y lucha que fue para ti solamente el hecho de aparecer todos los días", se disculpó Smith. "Las palabras pueden matar. Lo perdí todo. Reputación, todo. Tú pudiste seguir adelante, pero ya sabes... calificar como 'difícil' a una mujer negra en Hollywood es el beso de la muerte. Ya es bastante difícil ser una mujer negra en este negocio", lamentó ella.

"Gracias por compartir eso conmigo. Cuando miro al pasado, es obvio que lo estabas pasando mal. Sentí que me odiabas. No podría hacer una celebración de 30 años de esta serie y no celebrarte; celebrar tu contribución a esta serie, a mi vida... Sigues siendo mi tía Viv", aclaró la estrella.