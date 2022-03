Los mejores memes del bofetón de Will Smith a Chris Rock en los Oscar 2022

MADRID, 28 Mar. (CulturaOcio) -

Will Smith se ha convertido en protagonista de la 94.ª edición de los Oscar y, lamentablemente, no solamente por haberse llevado el premio a mejor actor protagonista por El método Williams. El intérprete agredió en directo a Chris Rock a raíz de un chiste sobre su mujer. Uno de los guantazos más mediáticos de la historia que está dando mucho que hablar en redes sociales que se están tomando el triste incidente con mucho humor.

Rock presentó el premio al mejor largometraje documental e hizo un chiste sobre el aspecto de Jada Pinkett Smith, que sufre alopecia, comparándola con la Teniente O'Neil. Inmediatamente Smith subió al escenario y, sin mediar palabra, propinó una bofetada a Rock. De nuevo en su butaca, Smith gritó al presentador: "Quita el nombre de mi mujer de tu puta boca".

VIA JAPANESE TELEVISION: The uncensored exchange between Will Smith and Chris Rock pic.twitter.com/j0Z184ZyXa — Timothy Burke (@bubbaprog) March 28, 2022

Esta agresión ha generado muchas críticas pero, como suele ocurrir en Twitter, también ha dado pie a numerosos memes. "Will Smith después de esta noche", reza una publicación junto a una foto de Smith en Men in Black blandiendo el neuralizador, el icónico borrador de memoria.

"Los Oscar agradeciéndoselo a Will Smith por el interés que le dio a su emisión irrelevante", se puede leer en otro tuit.

"Will Smith decidió recrear este meme hoy", publicó un usuario junto a una imagen del meme en el que Batman aparece golpeando a Robin con la mano abierta.

"Una cosa sobre mí, mantendré el nombre de la esposa de Will Smith fuera de mi boca", bromeó otro espectador.

También dio mucho que hablar la reacción de otras estrellas, especialmente la de Andrew Garfield y Zendaya, que después del incidente fueron captados mirando el móvil. "Andrew Garfield y Zendaya mirando Twitter después de que Will Smith golpeara a Chris Rock", escribió un internauta.

Además, algunos tuiteros destacaron lo irónico del discurso de aceptación de Smith, que entre lágrimas llegó a decir: "Quiero ser embajador del amor".

- Will Smith: Quiero trasmitir amor y ser un embajador de ese amor.

Will Smith: Yo quiero ser un recipiente del amor



El bofetón de Smith a Rock ha pasado tristemente a la historia de los Oscar y los tuiteros ya imaginan el efecto que tendrá en próximas ediciones. La cantidad de chistes que van a hacer el año que viene sobre la cachetada de Will Smith", vaticinó un usuario.

