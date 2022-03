La Academia condena "todo tipo de violencia" tras el guantazo de Will Smith a Chris Rock que no denuncia ante la Policía

MADRID, 28 Mar. (CulturaOcio) -

Tras el bochornoso incidente protagonizado por Will Smith, que dio un tortazo a Chris Rock en plena gala de los Oscar 2022 en directo, la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood ha emitido un comunicado en el que condena la agresión y declara que "no aprueba la violencia en ninguna de sus formas". El humorista, principal afectado del incidente, ha rehusado presentar denuncia ante el Departamento de la Policía de Los Ángeles (LAPD).

La Academia ha lanzado un contundente tuit en el que no solo condenaba la violencia, sino que buscaba recordar la importancia de no quitarle protagonismo a los ganadores de la 94ª ceremonia de los Oscar, que "merecen este momento de reconocimiento por parte de sus compañeros y amantes del cine de todo el mundo", en clara referencia a la victoria de 'CODA: Los sonidos del silencio' como mejor largometraje del año.

Por su parte, Chris Rock "ha descartado presentar una denuncia" tras el altercado, según declaró el LAPD a Variety. "El departamento está al tanto del incidente sucedido entre dos personas durante la celebración de los Premios de la Academia. El suceso involucró a un individuo abofeteando a otro. El afectado se ha negado a presentar una denuncia. Si la parte damnificada desea realizar un parte policial posteriormente, el LAPD estará disponible para completar un informe de investigación", señaló el departamento en un comunicado.

The Academy does not condone violence of any form.



Tonight we are delighted to celebrate our 94th Academy Awards winners, who deserve this moment of recognition from their peers and movie lovers around the world.