Jamie Campbell Bower (Vecna): "La temporada 5 de Stranger Things es una completa locura"

La quinta y última temporada de Stranger Things llegará a Netflix en algún punto de 2025. La serie se despedirá por todo lo alto, y es que, tal como ha adelantado uno de sus actores, la entrega final será "una completa locura".

Jamie Campbell Bower, que se incorporó en la temporada 4 en el rol de Henry Creel/Vecna, ha concedido una entrevista al podcast I’ve Never Said This Before with Tommy DiDario en la que ha hablado sobre los próximos episodios. "Si pensabais que la temporada pasada fue una locura, esta temporada está fuera de control, es salvaje, es una locura. Realmente lo es. Es más grande. Es simplemente una locura. Es una completa locura", declaró.

La serie dio pie a la obra de teatro Stranger Things: The First Shadow, que narra la llegada de Henry Creel a Hawkins en 1959. La obra se estrenó el 14 de diciembre de 2023 en el Phoenix Theatre de Londres y recientemente se anunció que continuará en cartel hasta 2025.

"Ha sido muy interesante tener la obra en Londres, que fui a ver, y que se remonta a Henry antes de que lo conociéramos en la cuarta temporada. Y tener muchas de las preguntas o muchos pensamientos que tenía sobre ese personaje respondidos al ver la obra y también descubrir más, fue realmente interesante para mí", apuntó el actor.

Aunque la producción estaba inicialmente programada para comenzar en 2023, la filmación de la temporada 5 de Stranger Things se retrasó significativamente debido a las huelgas de guionistas y actores de Hollywood del año pasado y no comenzó oficialmente hasta enero de 2024. En la entrevista, Bower afirmó que, si bien han rodado una parte importante de la quinta temporada, todavía les queda mucho por hacer.

Matt Duffer, cocreador de la serie junto a Ross Duffer, también desveló en una entrevista con The Guardian algunos detalles sobre el desenlace. "Es la más grande que jamás haya existido en términos de escala, pero ha sido muy divertido, porque todos están de nuevo juntos en Hawkins: los chicos y Eleven (Millie Bobby Brown) interactúan más, en línea con cómo fue en la primera temporada", reveló.