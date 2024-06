Stranger Things 5: Primeras imágenes del regreso de Vecna en el final

MADRID, 6 Jun. (CulturaOcio) -

La temporada 5 de Stranger Things será la última de la serie. En su anterior tanda de capítulos, la ficción estrella de Netflix presentó a Vecna/Henry Creel, villano interpretado por Jamie Campbell Bower. El rodaje de la quinta entrega se está llevando a cabo en Atlanta y las nuevas imágenes del set han adelantado el regreso del personaje.

En las fotos, compartidas en X, se puede ver al actor luciendo un traje, corbata y un sombrero, en la casa de la infancia de su personaje. Estas imágenes sugieren que Vecna/Henry Creel de alguna manera podría recuperar su forma humana y regresar al mundo real después de años de estar atrapado en el Mundo del Revés. Sin embargo, también existe otra posibilidad de que Bower simplemente esté filmando una escena de flashback o una secuencia onírica.

Jamie Campbell Bower, who plays Vecna, was spotted yesterday on the Creel House set of #StrangerThings5! pic.twitter.com/FntbSCIu2L