Indignación con el tráiler de El caballero de los Siete Reinos cargado de spoilers masivos

Indignación por el tráiler de El caballero de los Siete Reinos cargado de spoilers masivos - HBO MAX

MADRID, 21 Ene. (CulturaOcio) -

El caballero de los Siete Reinos ya ha comenzado su andadura en HBO Max. Pero el tráiler más reciente de esta serie del universo creado por George R. R. Martin ha desatado la cólera de los fans de Juego de Tronos debido a los tremendos 'spoilers' que incluye la ficción protagonizada por Peter Claffey y Dexter Sol-Ansell.

El adelanto, lanzado después del estreno del primer capítulo, ofrece un vistazo a lo que les espera a los seguidores de Poniente en las próximas semanas durante los próximos capítulos.

Sin embargo, a diferencia de lo que ocurría con los avances de La Casa del Dragón, que se centraban en insinuar la llegada de personajes, profecías o conflictos venideros, los fans de Poniente han señalado, para su asombro, que este adelanto de El caballero de los Siete Reinos dejaba al descubierto prácticamente toda la trama de la serie.

Esto, como era de esperar, ha desatado la cólera de los incondicionales de Juego de Tronos, que no han tardado en mostrar su descontento con HBO Max a través de las redes sociales. Especialmente críticos han sido aquellos que han leído Los cuentos de Dunk y Egg, la serie de novelas cortas de Martin en las que se basa El caballero de los Siete Reinos.

De hecho, la primera temporada de la serie adapta el primero de esos relatos: El caballero errante. La principal y probable razón para que HBO haya lanzado este adelanto sea el número de episodios de la ficción.

Y es que la primera temporada de El caballero de los Siete Reinos consta únicamente de seis episodios, mientras que Juego de Tronos tuvo en casi todas sus entregas entre ocho y diez capítulos, al igual que La Casa del Dragón. En todo caso, aunque el avance sí reveló algunos detalles de la historia, no llegó a mostrar ningún giro vital ni el desenlace de la trama. Dicho esto, hay que destacar que la ficción ha sido bien recibida y aplaudida tanto por la crítica como por los fans de Juego de Tronos y su temporada 2 ya está en desarrollo. Asimismo, esta segunda entrega adaptará la segunda novela de Los cuentos de Dunk y Egg: La espada leal.

"Un siglo antes de los acontecimientos relatados en Juego de Tronos, dos héroes inverosímiles vagaban por Poniente... un joven ingenuo, pero valiente caballero, Ser Duncan el Alto, y su diminuto escudero, Egg. Ambientada en una época en la que la dinastía Targaryen aún ocupa el Trono de Hierro y el recuerdo del último dragón aún no se ha borrado de la memoria colectiva, grandes destinos, poderosos enemigos y peligrosas hazañas esperan a estos improbables e incomparables amigos", reza la sinopsis oficial de la serie.